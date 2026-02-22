В США застрелили готовившего нападение на Трампа мужчину

Секретная служба США ликвидировала мужчину, который пытался проникнуть в резиденцию американского президента Дональда Трампа. Об этом в соцсети X заявил пресс-секретарь службы Энтони Гульельми.

Он уточнил, что при себе мужчина имел пистолет и канистру, ему было примерно 20 лет. Он проник на охраняемую территорию Мар-а-Лаго рано утром. Агенты секретной службы заметили преступника у северных ворот поместья и и застрелили.

Ранее Трамп жестко высказался в отношении Европы и заметил, что они оказались в глубоком кризисе. По его мнению, европейские лидеры проявляют слишком большую склонность к воук-культуре, пропагандирующей излишнюю мягкость и прогрессивность.

Ключевыми проблемами ЕС хозяин Белого дома назвал бесконтрольную миграцию и провальную энергетическую политику. Он уточнил, что именно эти два больных вопроса убивают страны.