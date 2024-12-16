«Судно после ремонта». Владелец танкера «Волгонефть 212» не назвал причину крушения

Потерпевший крушение в результате шторма в Керченском проливе танкер «Волгонефть 212» недавно прошел ремонт и в свой последний маршрут отправился под руководством опытного капитана. Об этом 360.ru рассказала руководитель судоходной компании «Кама Шиппинг» Лариса Фролова.

Она подчеркнула, что эвакуированный экипаж танкера сейчас находится в больнице. Врачи оценили состояние сотрудников как удовлетворительное.

«Помощь, естественно, окажем. У нас выехали туда сотрудники, поэтому будут смотреть на месте», — заявила Фролова и добавила, что помощь также окажут семье погибшего члена экипажа.

Глава компании опровергла появившуюся информацию, что танкер предназначался только для прохода по рекам. Она подчеркнула, что у «Волгонефти 212» класс «М-ПР» (для плавания в прибрежных морских водах — прим. ред.).

«Мы не один год работали по этому направлению. Поэтому это недостоверная информация.

Судно было после ремонта, пригодно к плаванию. Все правоустанавливающие документы у него были», — добавила собеседница 360.ru.

Ответить на вопрос о причинах крушения судна руководитель компании «Кама Шиппинг» не смогла, объяснив, что сейчас идет следствие. Вины капитана в фирме также не увидели.

«Капитан опытный, раньше он был старшим помощником, капитаном работает второй год. Он давно уже на флоте в должности судоводителя. Очень компетентный. К нему никаких нареканий нет и не было никогда», — подчеркнула Фролова.

Она добавила, что для фирмы это первое происшествие за все время работы. Окончательные причины крушения установят следователи.

Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» получили повреждения в результате шторма, разбушевавшегося в акватории Черного моря в минувшее воскресенье, 15 декабря.

По данным пресс-службы краевого главка МЧС, из-за сильного ветра у танкера «Волгонефть 212» оторвало носовую часть и сухогруз сел на мель. Танкер «Волгонефть 239» от полученных повреждений лег в дрейф.

Спасатели приостановили эвакуацию экипажей потерпевших крушение судов и завершили ее только утром в понедельник, 16 декабря. Всех находившихся на борту доставили на берег, где передали врачам.