Один моряк погиб при крушении танкера «Волгонефть 212» в Керченском проливе

После крушения танкеров возбудили уголовные дела по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. К месту ЧП выдвинулась группа из наиболее опытных следователей. Проверку исполнения законодательства проведет Южная транспортная прокуратура. Она рассмотрит рассмотрит вопрос о необходимости принятия мер реагирования.
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