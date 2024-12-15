Еще один танкер получил повреждения неподалеку от Крыма

МЧС: еще один танкер «Волгонефть» получил повреждения в Керченском проливе

В результате шторма в Керченском проливе повреждения получил еще один танкер «Волгонефть», на его борту находятся 14 человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Речь идет о танкере «Волгонефть-239», который перевозил свыше четырех тонн мазута. На борту находятся 14 человек, их состояние неизвестно.

В готовности для оказания помощи находятся подразделения Государственной инспекции по маломерным судам, главного управления МЧС Крыма, сотрудники специального морского отряда ГУ МЧС России и оперативная группа третьего пожарно-спасательного отряда в Керчи.

На базе Главного управления организовали работу постоянно действующего оперативного штаба. Всего в ликвидации ЧП задействовали более 11 единиц техники и 50 специалистов.

Ранее в воскресенье стало известно, что судно «Волгонефть 212» потерпело бедствие районе Керченского пролива, примерно в восьми километрах от берега.