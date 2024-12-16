Операцию по спасению экипажа танкера «Волгонефть 239» успешно завершили

Спасатели завершили работы по эвакуации экипажа танкера «Волгонефть 239» в районе Керченского пролива, сообщили в пресс-службе МЧС. Сейчас все 14 членов экипажа благополучно эвакуированы на берег, подчеркнули в ведомстве.

Ранее в ведомстве заявляли, что эвакуацию приостанавливали из-за сильного шторма, на судне есть все необходимое для первоочередного жизнеобеспечения.

В настоящее время экипаж поврежденного танкера находится на борту, угрозы жизни и здоровью людей нет, отметил ТАСС.

«Танкер находится в районе порта Тамань Краснодарского края в 80 метрах от берега. Экипаж из 14 человек на борту, для них угрозы нет», — сообщили в экстренных службах.

Днем ранее танкеры «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212» потерпели крушение в районе Керченского пролива. Предположительной причиной ЧП назвали неправильные действия экипажа в сложных метеорологических условиях. На момент происшествия на море был сильный шторм.