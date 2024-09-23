Смертельное отравление в Красноярском крае: хронология и версии

Семья красноярцев потеряла четверых детей из-за отравления. Пока до сих пор неясно, стали ли виной покупные продукты из сельмага или неизвестные химикаты, которые хранились дома, — их могли перепутать с солью. 360.ru собрал все, что известно.

Дети погибли после ужина с пельменями: хронология Многодетная семья из села Красная Сопка Красноярского края отравилась неизвестным веществом. Вечером 20 сентября родители и четверо детей поужинали курицей и пельменями, купленными в сельском магазине. На следующее утро всем стало плохо. Спасти шестилетнюю девочку и старшего 13-летнего мальчика медики не смогли — дети скончались по прибытии в больницу. Пострадавших спешно отправили санитарной авиацией в Красноярск: взрослых — в межрайонную клиническую больницу скорой медицинской помощи, детей — в краевой центр охраны материнства и детства. Выходить маленьких пациентов не удалось: 22 сентября умерла 11-летняя девочка, а на следующий день — ее 12-летняя сестра. Врачам удалось стабилизировать состояние 32-летней беременной матери — она должна родить в ближайшие дни. Сейчас плоду ничего не угрожает. Оба взрослых пришли в сознание.

Версии Следователи сразу выдвинули две основные версии происшествия: либо было отравление изначально некачественными продуктами, либо яд попал в пищу при приготовлении ужина. Для начала краевой СК проверил сельский магазина «Олимп», где пострадавшие купили курицу и пельмени. Из магазина изъяли всю подозрительную продукцию, хозяина и продавца допросили. Также правоохранительные органы изъяли видеозаписи с камер видеонаблюдения торговой точки. Уже выяснилось, что мясная продукция имела неизвестное происхождение — не было сопровождающих ветеринарных документов, сообщил Telegram-канал SHOT.

Отрабатывая вторую версию, следователи обыскали жилье пострадавших. Там нашли антибиотики для животных, удобрения и отраву для насекомых. Семья проживала в частном доме, и в этом нет ничего удивительного. Но все эти химикаты, попади они в пищу, могли вызвать серьезное отравление. В СК предположили, что мать или кто-то из детворы мог перепутать банку с пестицидами с солью или другими приправами и добавить их в еду. Также расследование немного осложнил тот факт, что глава семейства сжег упаковку от пельменей. Соседи сообщили, что мать приносила домой с работы крысиный яд. Однако в Управлении СК по Красноярскому краю и Хакасии сообщили, что следов препарата от мух в организме одного из умерших детей не выявили.

Что рассказали родители погибших Пострадавшие взрослые пришли в себя и смогли ответить на вопросы следователей. Отец работал машинистом котельных установок. По словам 34-летнего мужчины, продукты купила его супруга. Как выглядела упаковка от курицы, он не видел. Пельмени обычно покупали без бренда, но в этот раз они были «какие-то другие». Сразу после ужина — дети ели пельмени, а взрослые предпочли курицу с картошкой — никто не почувствовал недомогания. Семья легла спать. В шесть утра дети пожаловались, что у них сильно болит низ живота, стало тошнить. Потом стало плохо всем. Отец говорит, что выпил «Омепразол», но боль не проходила. Младшая, шестилетняя дочь потеряла сознание, когда отец нес ее к машине, чтобы везти в больницу. После у него самого потемнело в глазах, закружилась голова, мужчина потерял сознание, уточнил Life.ru. На подмогу пришла родственница семьи, которая смогла дотащить его и племянников до автомобиля.

Пострадавшая мать работала на ферме техником искусственного осеменения коров. Женщина подтвердила, что купила в местном продуктовом магазине сырую курицу, пельмени и приправу. Утром 20 сентября сварила пельмени — их ели она с супругом и двое детей, сообщил Следственный комитет Красноярского края и Республики Хакасия. Обедала детвора теми же пельменями. Вечером родители ужинали курицей с картошкой, а дети — пельменями. Женщина настаивает, что никаких посторонних веществ в пищу она не добавляла, кроме приправы, которую всыпала при приготовлении курицы. По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, смерть детей наступила вследствие токсического действия неустановленного вещества. Выяснить более точную причину должны помочь дополнительные исследования. Сейчас к расследованию подключились наиболее опытные следователи-криминалисты.

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Что известно о семье, отравившейся ужином Соседи рассказали, что пострадавшая семья была дружной и работящей. Местные власти подтвердили, что никто из домочадцев не состоял на учете в органах профилактики, у всех была хорошая репутация. Об этом же заявил в беседе с 360.ru дядя погибших детей.

Брат сейчас в тяжелом состоянии. Не могу сказать, были ли в доме какие-то опасные вещества. Идет следствие, оно все выяснит. Алексей, брат пострадавшего

Мужчина заверил: если выяснится, что причиной отравления стали продукты, он будет настаивать на привлечении владельца магазина к уголовной ответственности.

Что делать при отравлении Пока эксперты не пришли к точному мнению, чем именно отравились красноярцы. Врач-диетолог кандидат медицинских наук Елена Соломатина пояснила, что отравление могло быть бактериальной или химической природы, то есть токсинами. В любом случае это особенно опасно для пожилых, детей и беременных.

Признаки отравления, как правило, проявляются не сразу — минут через 40 или через час, иногда позже. Прежде всего, желательно как можно раньше вызвать рвоту у пострадавшего. Для этого нужно выпить воды комнатной температуры и нажать на корень языка. Елена Соломатина

Можно дать абсорбенты: всем известный активированный уголь либо что-то из более современных средств — различные пасты, гели. Главное — сделать так, чтобы как можно меньше токсинов попало в кровь. Затем нужно обратиться за помощью к врачам.

Фото: Olaf Döring / Global Look Press

«Если ухудшается состояние — температура повышается до 38 градусов и выше, появляется спутанность сознания, резко понижается артериальное давление, — это может привести к обострению не от самого отравления, а от таких вторичных проявлений, как, например, сердечно-сосудистая недостаточность», — предупредила Соломатина. Такие проявления при отравлении, как рвота и диарея, — не что иное, как попытка организма избавиться от токсинов, вывести их из себя любыми средствами. Это может спровоцировать обезвоживание, поэтому важно пить — и не просто воду, а регидрон, чтобы восполнить электролиты.

Если не восполнить электролиты, может упасть давление, дальше есть риск наступления гипоксии, ведь кровь, помимо питательных веществ, несет еще кислород. Нарушается дыхание ткани, а значит, нарушается и метаболизм, орган может умереть, это в итоге чревато инфарктом и инсультом. Елена Соломатина

Могла ли инфекция стать причиной отравления Врач-педиатр Юлия Сиверцова усомнилась, что отравление произошло из-за некачественных продуктов. Дети ели пельмени — замороженные, которые затем сварили в кипятке, то есть подвергли термической обработке. Поэтому, по мнению собеседницы 360.ru, абсурдно говорить о какой-то кишечной инфекции.

Если бы это была кишечная инфекция, врачи точно установили бы диагноз. Но никакая бактерия не высеялась. И если бы причиной стала инфекция в пищевых продуктах, то у детей, в зависимости от возраста, тяжесть состояния была бы разная. Хоть кто-то бы да выжил. Юлия Сиверцова

Если бы подростков привезли больницу спустя несколько дней рвоты и поноса, без сознания и с нарушением водного баланса, тогда смерть действительно была бы вероятна, отметила педиатр. В иных случаях вывести из состояния интоксикации кишечной инфекции вполне возможно.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

«Можно было бы предположить бутулизм, если бы они ели консервированные продукты. Но еда была замороженной, то есть ботулотоксины можно исключить, как и синегнойную палочку, например. Думаю, здесь, скорее всего, действительно речь идет об отравлении неизвестным химическим веществом», — сказала Сиверцова. Если подтвердится последняя версия, то вина ложится исключительно на родителей, констатировала врач. Отрава попала в еду, потому что была в доступе и кто-то из домочадцев по невнимательности какой-то порошок перепутал с солью.