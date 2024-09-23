Смертельное отравление в Красноярском крае: хронология и версии
Врач Сиверцова исключила инфекцию как причину отравлений в Красноярском крае
Семья красноярцев потеряла четверых детей из-за отравления. Пока до сих пор неясно, стали ли виной покупные продукты из сельмага или неизвестные химикаты, которые хранились дома, — их могли перепутать с солью. 360.ru собрал все, что известно.
Дети погибли после ужина с пельменями: хронология
Многодетная семья из села Красная Сопка Красноярского края отравилась неизвестным веществом. Вечером 20 сентября родители и четверо детей поужинали курицей и пельменями, купленными в сельском магазине. На следующее утро всем стало плохо.
Спасти шестилетнюю девочку и старшего 13-летнего мальчика медики не смогли — дети скончались по прибытии в больницу. Пострадавших спешно отправили санитарной авиацией в Красноярск: взрослых — в межрайонную клиническую больницу скорой медицинской помощи, детей — в краевой центр охраны материнства и детства.
Выходить маленьких пациентов не удалось: 22 сентября умерла 11-летняя девочка, а на следующий день — ее 12-летняя сестра. Врачам удалось стабилизировать состояние 32-летней беременной матери — она должна родить в ближайшие дни. Сейчас плоду ничего не угрожает. Оба взрослых пришли в сознание.
Версии
Следователи сразу выдвинули две основные версии происшествия: либо было отравление изначально некачественными продуктами, либо яд попал в пищу при приготовлении ужина. Для начала краевой СК проверил сельский магазина «Олимп», где пострадавшие купили курицу и пельмени.
Из магазина изъяли всю подозрительную продукцию, хозяина и продавца допросили. Также правоохранительные органы изъяли видеозаписи с камер видеонаблюдения торговой точки. Уже выяснилось, что мясная продукция имела неизвестное происхождение — не было сопровождающих ветеринарных документов, сообщил Telegram-канал SHOT.
Отрабатывая вторую версию, следователи обыскали жилье пострадавших. Там нашли антибиотики для животных, удобрения и отраву для насекомых.
Семья проживала в частном доме, и в этом нет ничего удивительного. Но все эти химикаты, попади они в пищу, могли вызвать серьезное отравление.
В СК предположили, что мать или кто-то из детворы мог перепутать банку с пестицидами с солью или другими приправами и добавить их в еду. Также расследование немного осложнил тот факт, что глава семейства сжег упаковку от пельменей. Соседи сообщили, что мать приносила домой с работы крысиный яд.
Однако в Управлении СК по Красноярскому краю и Хакасии сообщили, что следов препарата от мух в организме одного из умерших детей не выявили.
Что рассказали родители погибших
Пострадавшие взрослые пришли в себя и смогли ответить на вопросы следователей. Отец работал машинистом котельных установок. По словам 34-летнего мужчины, продукты купила его супруга. Как выглядела упаковка от курицы, он не видел. Пельмени обычно покупали без бренда, но в этот раз они были «какие-то другие».
Сразу после ужина — дети ели пельмени, а взрослые предпочли курицу с картошкой — никто не почувствовал недомогания. Семья легла спать. В шесть утра дети пожаловались, что у них сильно болит низ живота, стало тошнить.
Потом стало плохо всем. Отец говорит, что выпил «Омепразол», но боль не проходила.
Младшая, шестилетняя дочь потеряла сознание, когда отец нес ее к машине, чтобы везти в больницу. После у него самого потемнело в глазах, закружилась голова, мужчина потерял сознание, уточнил Life.ru. На подмогу пришла родственница семьи, которая смогла дотащить его и племянников до автомобиля.
Пострадавшая мать работала на ферме техником искусственного осеменения коров. Женщина подтвердила, что купила в местном продуктовом магазине сырую курицу, пельмени и приправу. Утром 20 сентября сварила пельмени — их ели она с супругом и двое детей, сообщил Следственный комитет Красноярского края и Республики Хакасия.
Обедала детвора теми же пельменями. Вечером родители ужинали курицей с картошкой, а дети — пельменями. Женщина настаивает, что никаких посторонних веществ в пищу она не добавляла, кроме приправы, которую всыпала при приготовлении курицы.
По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, смерть детей наступила вследствие токсического действия неустановленного вещества. Выяснить более точную причину должны помочь дополнительные исследования. Сейчас к расследованию подключились наиболее опытные следователи-криминалисты.
Что известно о семье, отравившейся ужином
Соседи рассказали, что пострадавшая семья была дружной и работящей. Местные власти подтвердили, что никто из домочадцев не состоял на учете в органах профилактики, у всех была хорошая репутация. Об этом же заявил в беседе с 360.ru дядя погибших детей.
Брат сейчас в тяжелом состоянии. Не могу сказать, были ли в доме какие-то опасные вещества. Идет следствие, оно все выяснит.
Алексей, брат пострадавшего
Мужчина заверил: если выяснится, что причиной отравления стали продукты, он будет настаивать на привлечении владельца магазина к уголовной ответственности.
Что делать при отравлении
Пока эксперты не пришли к точному мнению, чем именно отравились красноярцы. Врач-диетолог кандидат медицинских наук Елена Соломатина пояснила, что отравление могло быть бактериальной или химической природы, то есть токсинами. В любом случае это особенно опасно для пожилых, детей и беременных.
Признаки отравления, как правило, проявляются не сразу — минут через 40 или через час, иногда позже. Прежде всего, желательно как можно раньше вызвать рвоту у пострадавшего. Для этого нужно выпить воды комнатной температуры и нажать на корень языка.
Елена Соломатина
Можно дать абсорбенты: всем известный активированный уголь либо что-то из более современных средств — различные пасты, гели. Главное — сделать так, чтобы как можно меньше токсинов попало в кровь. Затем нужно обратиться за помощью к врачам.
«Если ухудшается состояние — температура повышается до 38 градусов и выше, появляется спутанность сознания, резко понижается артериальное давление, — это может привести к обострению не от самого отравления, а от таких вторичных проявлений, как, например, сердечно-сосудистая недостаточность», — предупредила Соломатина.
Такие проявления при отравлении, как рвота и диарея, — не что иное, как попытка организма избавиться от токсинов, вывести их из себя любыми средствами. Это может спровоцировать обезвоживание, поэтому важно пить — и не просто воду, а регидрон, чтобы восполнить электролиты.
Если не восполнить электролиты, может упасть давление, дальше есть риск наступления гипоксии, ведь кровь, помимо питательных веществ, несет еще кислород. Нарушается дыхание ткани, а значит, нарушается и метаболизм, орган может умереть, это в итоге чревато инфарктом и инсультом.
Елена Соломатина
Могла ли инфекция стать причиной отравления
Врач-педиатр Юлия Сиверцова усомнилась, что отравление произошло из-за некачественных продуктов.
Дети ели пельмени — замороженные, которые затем сварили в кипятке, то есть подвергли термической обработке. Поэтому, по мнению собеседницы 360.ru, абсурдно говорить о какой-то кишечной инфекции.
Если бы это была кишечная инфекция, врачи точно установили бы диагноз. Но никакая бактерия не высеялась. И если бы причиной стала инфекция в пищевых продуктах, то у детей, в зависимости от возраста, тяжесть состояния была бы разная. Хоть кто-то бы да выжил.
Юлия Сиверцова
Если бы подростков привезли больницу спустя несколько дней рвоты и поноса, без сознания и с нарушением водного баланса, тогда смерть действительно была бы вероятна, отметила педиатр. В иных случаях вывести из состояния интоксикации кишечной инфекции вполне возможно.
«Можно было бы предположить бутулизм, если бы они ели консервированные продукты. Но еда была замороженной, то есть ботулотоксины можно исключить, как и синегнойную палочку, например. Думаю, здесь, скорее всего, действительно речь идет об отравлении неизвестным химическим веществом», — сказала Сиверцова.
Если подтвердится последняя версия, то вина ложится исключительно на родителей, констатировала врач. Отрава попала в еду, потому что была в доступе и кто-то из домочадцев по невнимательности какой-то порошок перепутал с солью.