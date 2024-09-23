Четвертый ребенок скончался после отравления пельменями в Красноярском крае

Четвертый ребенок умер после отравления неизвестным веществом в составе пельменей в Красноярском крае. Об этом сообщили РЕН ТВ в Следкоме.

Ранее в региональном ГСУ СК заявили, что судебно-медицинская экспертиза показала неустановленное вещество в покупных пельменях. По предварительным данным, именно им отравилась семья. Родители детей, которые тоже поужинали пельменями, сейчас находятся в реанимации. Идет разбирательство по факту произошедшего.

До этого стало известно, что мать детей ждала еще одного ребенка. Женщина должна была родить на днях.

Признаки отравления у всей семьи появились 21 сентября. Они обратились к врачам с жалобами на тошноту и рвоту.