Четвертый ребенок скончался после отравления пельменями в Красноярском крае

Четвертый ребенок умер после отравления неизвестным веществом в составе пельменей в Красноярском крае. Об этом сообщили
РЕН ТВ в Следкоме.
Ранее в региональном ГСУ СК заявили, что судебно-медицинская экспертиза показала
неустановленное вещество в покупных пельменях. По предварительным данным, именно им отравилась семья. Родители детей, которые тоже поужинали пельменями, сейчас находятся в реанимации. Идет разбирательство по факту произошедшего.
До этого стало известно, что мать детей
ждала еще одного ребенка. Женщина должна была родить на днях.
Признаки отравления у всей семьи появились 21 сентября. Они обратились к врачам с жалобами на тошноту и рвоту.
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