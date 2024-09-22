Третий ребенок умер из-за отравления курицей и пельменями в Красноярском крае

СК: в Красноярском крае после ужина курицей и пельменями умер еще один ребенок

Третий ребенок умер в Красноярском крае после ужина пельменями и курицей. Эту информацию RT подтвердили в региональном ГСУ СК.

«Да, скончался еще один ребенок. Возраст уточняется», — сообщили следователи.

По данным СК, продукты с неизвестным ядовитым веществом продавались в местном сельском магазине.

Накануне из-за употребления курицы и пельменей погибли двое детей: шестилетняя девочка и 13-летний мальчик. Признаки отравления появились у семьи утром 21 сентября, из-за чего они обратились в больницу. Врачи оценили их состояние как тяжелое, пострадавших доставили санавиацией в Красноярск, сообщило РИА «Новости».

Специалисты краевого бюро судебно-медицинской экспертизы в Красноярске проведут исследование по факту гибели детей.