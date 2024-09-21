Двое детей смертельно отравились курицей и пельменями в Красноярском крае

СК: в Красноярском крае двое детей умерли из-за отравления курицей и пельменями

В Красноярском крае двое детей отравились курицей и пельменями. Спасти мальчика и девочку не удалось, сообщила пресс-служба регионального управления СК.

По данным следствия, отравление получили все члены семьи — шесть человек. После употребления курицы и пельменей у всех четверых детей и двоих взрослых появились признаки расстройства желудка.

Семья обратилась в больницу с жалобами на рвоту и тошноту.

«После этого у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в больнице», — сообщили в СК.

Следователи добавили, что семья купила пельмени и курицу в местном магазине. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

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