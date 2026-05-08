08 мая 2026 20:34 Риск, ставший рутиной: как жила и погибла мотофотограф Ксения Добромилова Психолог Паустовская: часто рискующие люди адаптируются к опасности

В Москве 5 мая на Большой Дорогомиловской улице погибла 34-летняя актриса, модель и фотограф Ксения Добромилова: вышла на проезжую часть, чтобы сделать идеальный кадр проезда мотоциклистов, но спустя несколько минут женщину сбил один из байкеров, выполнявший опасный маневр. Почему она выбрала столь опасную профессию и о чем мечтала — в материале 360.ru.

Мечтала о сцене, но стала фотографом Ксения мечтала о сцене с самого детства. И у нее было все, чтобы стать знаменитой: яркая внешность, харизма и сильный голос. Педагоги по вокалу прочили ей потрясающую карьеру. После школы поступила в театральный колледж имени Филатова: училась на актрису музыкального театра, а потом получила высшее образование в Московском институте культуры и искусств по специальности актрисы театра и кино. После выпуска казалось, что весь мир лежит у ее ног, а любые двери в мир искусства будут открыты. Но реальность кинематографической и театральной Москвы оказалась куда суровее ожиданий. Как и сотни других одаренных выпускников, Добромилова оказалась в поисках проектов.

Фото: РИА «Новости»

Ксения бралась за разную работу: служила в Московском театре мюзикла, Театре Луны, играла эпизодические роли в кино и сериалах. Но все это не приносило ни стабильного дохода, ни желанной известности. Сольный проект тоже не пользовался особой популярностью. Тогда девушка решила взять в руки камеру, и ей удалось стать востребованной в профессии фотографа. Она стала снимать свадьбы, корпоративы и прочие мероприятия. Мечта попасть в кадр не отпускала. Параллельно Ксения отучилась на телеведущую в институте ТВ и радиовещания «Останкино», надеясь, что это поможет приблизиться к цели. Также она снялась в клипе HammAli & Navai «Девочка-война».

Увы, слава и большие роли так и не пришли. И в какой-то момент Добромилова решила: если искусство не замечает ее, она создаст свою реальность — яркую, быструю и экстремальную. Мотоцикл как борьба со стрессом В 2019 году Ксения пересела с автомобиля на мотоцикл и в сезон стала разъезжать по столице на дорогом байке. «Для меня это способ расслабиться в городской среде и поймать определенную энергетику», — делилась она ощущениями. При этом девушка подчеркивала, что предпочитает водить осторожно. На своем Harley Davidson Sportster она не ездила быстрее 110 километров в час. Говорила, что скорость выше уже некомфортна. Однако даже аккуратное вождение не исключало рисков. В 2023 году Добромилова попала в аварию на мотоцикле и оказалась в больнице с переломом. Восстановившись, она снова села на байк.

В итоге мотоциклы и фотография сошлись в одном увлечении — мотоохоте. Ксения выезжала на сходки байкеров, чтобы запечатлеть трюки или просто эффектную езду на камеру. Иногда, чтобы сделать впечатляющий кадр, молодая женщина сидела на корточках прямо на дороге, в сантиметрах от траектории движения транспортных средств. В соцсетях, общаясь с подписчиками, она признавалась, что понимает: при каждой такой съемке рискует жизнью. Так было и 5 мая. Точка невозврата В тот день Добромилова фотографировала, находясь на разделительной полосе. Это была рутина: она делала это уже сотни раз. Артистка пыталась поймать удачный ракурс. Все произошло за секунды: судя по распространившимся в соцсетях видео, один из байкеров поднял мотоцикл на заднее колесо, но вовремя опуститься обратно не смог. Технику повело, удар пришелся на фотографа.

Ксению, получившую черепно-мозговую травму, пытались реанимировать, но она скончалась в машине скорой. Против мотоциклиста завели уголовное дело, ему грозит до пяти лет заключения. В суде, услышав вопрос о том, можно ли было избежать аварии, мужчина опустил голову и заплакал. Мать Добромиловой, Лариса, до сих пор не может осознать произошедшее. В беседе с MSK1.ru женщина рассказала, что у ее дочери было множество планов на дальнейшую жизнь, сбыться которым оказалось не суждено.

Ксюша мечтала о ролях в театре, мечтала петь. У нее был свой бренд. Она и стихи сочиняла, и песни. Вот так быстро оборвалась жизнь. Как будто бы это все не со мной происходит.

Лариса добавила, что дочь думала не только о творческой реализации. Она надеялась выйти замуж и создать собственную семью. «Мечты и все остальное оборвалось в одночасье. Но все это уже неважно. Уже человека нет», — с горечью сказала мать Добромиловой. Она призналась, что всегда волновалась за дочь, но не осуждала ее работу. Понимала, что Ксения занимается любимым делом. Несмотря на горе, женщина хорошо отзывается и о мотоциклистах, с которыми общалась Добромилова.

Мото — это было ее последнее увлечение. Это была ее команда, ее друзья. Там хорошие ребята.

Гибель девушки потрясла все мотосообщество. По словам руководителя объединения «МотоМосква» Андрея Иванова, память о ней увековечат в соответствии с байкерскими традициями.

В 2017 году неподалеку от Мытищ, возле МКАД, разбили рощу памяти мотоциклистов. Если погибает участник сообщества, там высаживают дерево, рядом с которым ставят табличку с именем. «Мы сажаем краснокнижные дубы, чтобы их нельзя было рекультивировать или вырубить. <…> У нас две посадки: весенняя и осенняя. Весенняя прошла 3 мая, и Ксения погибла сразу после. В честь нее посадим осенью дуб», — рассказал Иванов Woman.ru. Почему мы перестаем видеть край По словам клинического психолога Инной Паустовской, у людей, для которых риск становится частью повседневности, происходит так называемая адаптацию к уровню опасности. Это не просто молодость или глупость, а сложный психофизиологический механизм. «Человеческая психика устроена так, чтобы экономить ресурсы. То, что сначала вызывало ужас и выброс адреналина (например, съемка на краю крыши), через несколько повторений становится нормой, чувства притупляются», — пояснила эксперт в беседе с 360.ru.

Вместе с этим снижается критичность мышления: человек перестает адекватно оценивать вероятность падения, обвала или другого ЧП. Риски, на которые люди порой идут ради красивых фотографий, тоже объясняются определенными психическими процессами. Один из факторов — эмоциональная анестезия.

В условиях скуки, рутины или внутренней пустоты риск — самый быстрый способ почувствовать себя живым. Фото — лишь оправдание для выброса адреналина.

Также у людей зачастую возникает иллюзия контроля. Переоценивать свои навыки и недооценивать случайность — распространенное когнитивное искажение. Сказывается и стремление к социальному одобрению, которое приносит выработку дофамина. «Лайки, комментарии, статус смелого в соцсетях дают мгновенную награду мозгу. Для многих это единственный доступный способ почувствовать свою значимость», — отметила психолог.

По словам Паустовской, трагические исходы чаще всего происходят не с новичками, а с теми, чья бдительность уже снизилась. Когда риск становится рутиной, человек непроизвольно переключается на режим автопилота. «Он перестает сканировать окружение на новые угрозы, потому что привык, что раньше все обходилось. Именно в этот момент — после пятого, 10 или 50 раза — происходит трагедия», — подчеркнула собеседница 360.ru. Психолог порекомендовала искать дофамин в творчестве, отношениях, спорте и других занятиях, где ценой ошибки не станет собственная жизнь. Мистика в смерти Ксении Добромиловой В Сети обсуждают не только рискованную профессии Ксении и неудавшийся трюк байкера, но и мистические совпадения, которыми окутана смерть актрисы и фотографа. Добромилову накануне гибели окружила цифра пять: ДТП произошло в пять часов вечера пятого числа пятого месяца напротив дома № 5. Кроме того, девушка проинформировала о съемке в своем микроблоге, где на нее подписаны опять-таки примерно пять тысяч человек.

По словам финалистки «Битвы экстрасенсов», ясновидящей и парапсихолога Дарьи Мироновой, в эзотерике пятерка несет в себе фактор риска. «Человек рискует всем: то есть идет ва-банк и либо снимает джекпот, либо теряет абсолютно все. Много пятерок — это экстремальная опасность», — сказала она в беседе с 360.ru. Ясновидящая отметила, что перед роковыми событиями человека могут преследовать знаки Вселенной, но их нужно уметь читать. Кроме того, не во всех случаях печальный исход можно предотвратить.

Если человеку предначертано погибнуть в результате несчастного случая, то это все равно произойдет. Если предначертано утонуть — утонет. Как правило, самое большее, что можно сделать в таких случаях, это выиграть время.

Миронова пояснила: у каждого из нас есть судьба, основные моменты которой уже определены. Если же появляются дурные предчувствия или предзнаменования, лучшее, что можно сделать, — попросить защиты у Бога. «Нужно обязательно идти в храм. Если просишь помощи у высших сил, у ангелов-хранителей и у Бога, есть возможность избежать угрозы на время. Но и тут многое зависит от человека: если он суммарно готов к каким-либо трансформациям в своей жизни, так и будет», — заключила финалистка «Битвы экстрасенсов».