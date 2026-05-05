В Москве мотоциклист насмерть сбил фотографа Ксению Добромилову

Фотограф и актриса Ксения Добромилова погибла после ДТП в районе Дорогомилово в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

Авария произошла у дома 10 по Большой Дорогомиловской улице. По данным источника, фотограф вышла на проезжую часть и снимала мотоциклистов, когда один из них сбил ее. На место прибыли три бригады скорой помощи, однако спасти девушку не удалось — она скончалась в машине медиков.

Мотоциклист от госпитализации отказался, его задержали сотрудники полиции. Они проведут следственные действия и назначат экспертизы.

После случившегося осложнилось движение транспорта по двум полосам в сторону области и по одной полосе в сторону центра.

Ксения Добромилова работала фотографом, снималась в клипе HammAli & Navai «Девочка-война» и играла в Театре Луны.

Собеседник 360.ru уточнил, что для девушки подобная дорожная съемка была привычной: она регулярно проводила фотодни, где делала кадры мотоциклистов на дорогах.

В 2023 году актриса попадала в аварию в Москве на Пресненской набережной. Тогда она ехала на мотоцикле и столкнулась с Mercedes. Добромилова рассказывала, что получила рассечение носа, перелом руки и ушиб бедра.

Ранее в Волгодонске молодожены погибли в ДТП на мотоцикле спустя меньше двух месяцев после свадьбы.