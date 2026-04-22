Старт мотосезона в Подмосковье. Как подготовить железного коня — полный чек-лист Автоэксперт Ладушкин: перед сезоном нужно удалить следы консервантов с мотоцикла

В Подмосковье официально открыли мотосезон и сделали это в неожиданном формате: совместными силами Госавтоинспекции и легендарного байкерского клуба. Как прошло долгожданное событие и о чем не стоит забывать при подготовке железного коня к выезду на трассу — в материале 360.ru.

ГИБДД и байкеры за одним столом Масштабное событие с говорящим названием «Мы вместе за безопасность дорожного движения» прошло сегодня, 22 апреля, на базе отдельного специализированного батальона ДПС Госавтоинспекции Московской области. Это не просто протокольная встреча, а реальный шаг к диалогу: акция должна повысить культуру вождения и привлечь внимание к вопросам безопасности водителей двухколесного транспорта. Ключевым событием дня стала пресс-конференция с участием ведущих экспертов и лидеров мотосообщества. Спикерами выступили: Виктор Кузнецов, руководитель Госавтоинспекции Московской области;

Александр Хирург Залдостанов, лидер мотоклуба «Ночные волки»;

Наталья Любимова, креативный директор серии RGP MX, победитель Кубка России среди женщин по шоссейно-кольцевым гонкам, единственная девушка в России, которой принадлежит рекорд скорости на соляном озере Бонневиль в Америке. Главный посыл встречи: мотоцикл — не игрушка для экстремалов, а серьезный транспорт, требующий уважения и ответственности. В акции участвовали представители ГКУ Московской области «Центр безопасности дорожного движения» и региональной общественной организации «Союз безопасности дорожного движения».

Фото: Госавтоинспекция Московской области

После официальной части инспекторы мотобатальона ДПС и члены мотоклуба «Ночные волки» отработали совместную тренировочную программу:

Контраварийная подготовка. Ее провел Сергей Зоткин — мастер спорта, серебряный призер чемпионата России по эндуро.

Первая помощь при ДТП. Заместитель директора по организационно-методической работе ГКУЗ МО «Территориальный центр медицины катастроф» Рустам Закиров рассказал, как помочь пострадавшему до прибытия врачей.

Лекция по управлению мотоциклом в экстремальных ситуациях. Ее провел эксперт по безопасному вождению мотоцикла в городе Мурад Королев. Совместная программа продемонстрировала: полиция и мотосообщество — союзники в вопросах сохранения жизней.

Шоу «Ночных волков» Впереди — второе яркое событие для мотоциклистов. В субботу, 25 апреля, эстафету примет Москва, где «Ночные волки» устроят свое традиционное открытие сезона. Культовое мероприятие, ежегодно собирающее как опытных, так и начинающих байкеров, проводится уже больше 36 лет. В 10:00 состоится сбор мотоколонны, которая в 13:00 стартует с проездом по городу. Также организаторы обещают трюковую и спортивную программы. Вечерней кульминацией станет шоу с летающими мотоциклами, музыкой и трюками в декорациях Байк-центра на улице Нижние Мневники.

Как подготовить байк к сезону: чек-лист Серьезная техника не прощает халатности, и, прежде чем садиться на байк и участвовать в мотопробегах, необходимо убедиться, что транспортное средство готово к сезону. Автоэксперт и руководитель компании LEMsolution Евгений Ладушкин в беседе с 360.ru выделил пять обязательных пунктов. Это минимальный чек-лист для мотоциклиста. Зарядить аккумулятор. За зиму он наверняка полностью сел. Правило очевидное, но существует риск забыть о нем и столкнуться с неприятностями в самый неподходящий момент.

Удалить следы консервантов, которыми обрабатывают технику перед морозами для хранения в неотапливаемом гараже. «Все зависит от того, какой это мотоцикл по классу. Больше всего консервантов используется в крузерах и моделях с большим количеством хромированных элементов. Консервант необходимо удалить, когда мы расконсервируем мотоцикл», — пояснил эксперт. Проверить технические жидкости. В идеале масло и антифриз нужно поменять, даже если пробег был небольшим.

Проверить давление в шинах и подвеску. Иногда при длительном зимнем простое и перепадах температур резиновые уплотнители в амортизаторах могут растрескаться и потерять упругость. В этом случае требуется их замена.

Световое оборудование. Перед выездом лучше поочередно проверить дальний и ближний свет, передние и задние поворотники, а также стоп-сигнал. «Остальные манипуляции нужны только владельцам специфических мотоциклов, и они о них знают лучше меня», — заключил Ладушкин.