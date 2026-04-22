Старт мотосезона в Подмосковье. Как подготовить железного коня — полный чек-лист

Автоэксперт Ладушкин: перед сезоном нужно удалить следы консервантов с мотоцикла

Госавтоинспекция Московской области
Фото: Госавтоинспекция Московской области

В Подмосковье официально открыли мотосезон и сделали это в неожиданном формате: совместными силами Госавтоинспекции и легендарного байкерского клуба. Как прошло долгожданное событие и о чем не стоит забывать при подготовке железного коня к выезду на трассу — в материале 360.ru.

ГИБДД и байкеры за одним столом

Масштабное событие с говорящим названием «Мы вместе за безопасность дорожного движения» прошло сегодня, 22 апреля, на базе отдельного специализированного батальона ДПС Госавтоинспекции Московской области.

Это не просто протокольная встреча, а реальный шаг к диалогу: акция должна повысить культуру вождения и привлечь внимание к вопросам безопасности водителей двухколесного транспорта.

Ключевым событием дня стала пресс-конференция с участием ведущих экспертов и лидеров мотосообщества. Спикерами выступили:

Главный посыл встречи: мотоцикл — не игрушка для экстремалов, а серьезный транспорт, требующий уважения и ответственности. В акции участвовали представители ГКУ Московской области «Центр безопасности дорожного движения» и региональной общественной организации «Союз безопасности дорожного движения».

После официальной части инспекторы мотобатальона ДПС и члены мотоклуба «Ночные волки» отработали совместную тренировочную программу:

Совместная программа продемонстрировала: полиция и мотосообщество — союзники в вопросах сохранения жизней.

Шоу «Ночных волков»

Впереди — второе яркое событие для мотоциклистов. В субботу, 25 апреля, эстафету примет Москва, где «Ночные волки» устроят свое традиционное открытие сезона.

Культовое мероприятие, ежегодно собирающее как опытных, так и начинающих байкеров, проводится уже больше 36 лет.

В 10:00 состоится сбор мотоколонны, которая в 13:00 стартует с проездом по городу. Также организаторы обещают трюковую и спортивную программы.

Вечерней кульминацией станет шоу с летающими мотоциклами, музыкой и трюками в декорациях Байк-центра на улице Нижние Мневники.

Как подготовить байк к сезону: чек-лист

Серьезная техника не прощает халатности, и, прежде чем садиться на байк и участвовать в мотопробегах, необходимо убедиться, что транспортное средство готово к сезону.

Автоэксперт и руководитель компании LEMsolution Евгений Ладушкин в беседе с 360.ru выделил пять обязательных пунктов. Это минимальный чек-лист для мотоциклиста.

«Все зависит от того, какой это мотоцикл по классу. Больше всего консервантов используется в крузерах и моделях с большим количеством хромированных элементов. Консервант необходимо удалить, когда мы расконсервируем мотоцикл», — пояснил эксперт.

«Остальные манипуляции нужны только владельцам специфических мотоциклов, и они о них знают лучше меня», — заключил Ладушкин.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте