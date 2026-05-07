Сбивший насмерть фотографа Дорогомилову байкер не смог сдержать слезы в суде

В Москве суд отправил под домашний арест байкера Максима Завирюху, которого обвинили по делу о гибели фотографа Ксении Добромиловой на съемках 5 мая. Об избрании меры пресечения сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Суд назначил Завирюхе домашний арест на два месяца — до 5 июля.

На заседании мужчина расплакался, шел с хромотой и закрывал лицо листом бумаги. В суде он заявил, что чувствовал вину и хотел возместить ущерб семье погибшей.

Авария произошла на Большой Дорогомиловской улице во время съемок клипа.

«Согласно данным следствия, Завирюха, управляя мотоциклом марки BMW, нарушил требования ПДД в результате чего допустил наезд на потерпевшую, которая от полученных травм скончалась» — отметила пресс-служба судов.

Как сообщил Shot, за последние шесть лет байкер 21 раз нарушал правила дорожного движения. При задержании у него изъяли водительские права.