Рэпер Navai выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Ксении Добромиловой, погибшей в аварии с мотоциклом. В беседе с РИА «Новости» РИА «Новости» исполнитель отметил, что девушка снималась в его клипе.

«Про девушку из клипа, которая погибла, я знаю. Царствие ей небесное», — сказал он.

Добромилова исполнила главную женскую роль в клипе рэпера «Девочка-война». Она погибла после наезда мотоцикла на Большой Дорогомиловской улице в Москве, когда фотографировала прокаты байкеров. Актриса получила множественные переломы, медики, попытались ее реанимировать, но безуспешно.

Рэпер Navai вечером 5 мая попал в аварию на черном Ferrari на Зубовском бульваре. Момент ДТП попал на видео. В Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы сообщили, что намерены обратиться в суд за возмещением ущерба и лишением исполнителя водительских прав.