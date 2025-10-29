Сегодня 20:28 Его искали две недели. Пропавший в Подмосковье школьник-зацепер погиб Пропавшего в Лобне школьника-зацепера нашли мертвым 0 0 0 Фото: Запуск Физтех.Электрички на Савеловском вокзале / Медиасток.рф Эксклюзив

Школьник-зацепер, пропавший две недели назад в Лобне, погиб. Семья ждет официальных результатов расследования. Подробности — в материале 360.ru.

Информацию о гибели мальчика 360.ru подтвердил его отец Михаил. «Да. Я не знаю, кто выложил эту информацию, это было [известно] только родителям и кругу друзей. Мы не имеем права разглашать. <… > ведется следствие», — сказал он. Мужчина подчеркнул, что следователи строго запретили раскрывать какие-либо данные о смерти сына. Он уточнил, что семье тоже известно немного. «Как родители, мы более-менее знаем… Где, грубо говоря, было найдено [тело], там и произошло», — добавил он.

Подробности гибели пропавшего школьника из Лобни Почти две недели назад вблизи станции Некрасовская Савеловского направления Московской области обнаружили кроссовки и мобильный телефон пропавшего школьника.

По данным MSK1.RU, поисковики и правоохранители прочесали много километров вдоль железнодорожных путей. Сначала они находили вещи, а затем части тела. Вероятно, с этим и была связана временная приостановка поисков. «Сейчас ни до чего, мы ребенка похоронить не можем», — сказал отец школьника MSK1.RU. Неделю назад у родителей мальчика взяли кровь для генетической экспертизы. Все это время они ничего не знали о том, что произошло с сыном.

Фото: РИА «Новости»

Куда и зачем мог отправиться подросток Мальчик сбежал из дома в ночь на 13 октября. Семья узнала об опасном увлечении подростка зацепингом и провела с ним профилактическую беседу. Тот обиделся. По одной из версий, ребенок мог отправиться в Звенигород, где с 14 по 16 октября проходила сходка зацеперов из Лобни, Долгопрудного и других близлежащих городов. Они общались в закрытых чатах, где поддерживали друг друга, помогая с жильем и едой.

Купил балаклаву. Подпер дверь тумбочкой. Все спланировал. Похоже, и место было, где ему ночевать. Мы нашли Telegram-канал, где подростки общаются, помогают друг другу. Там девочки-кураторы, и целая банда у них. отец мальчика

После исчезновения подростка семье начали звонить неизвестные с требованиями выкупа. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Установить местонахождение мальчика не удавалось. Михаил рассказал, что поступали сообщения о том, что видели похожего подростка, но подтверждений этому не было. На форуме поискового отряда LizaAlert все еще отображается статус «Стоп, проверка информации».