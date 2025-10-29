Его искали две недели. Пропавший в Подмосковье школьник-зацепер погиб
Пропавшего в Лобне школьника-зацепера нашли мертвым
Школьник-зацепер, пропавший две недели назад в Лобне, погиб. Семья ждет официальных результатов расследования. Подробности — в материале 360.ru.
Информацию о гибели мальчика 360.ru подтвердил его отец Михаил.
«Да. Я не знаю, кто выложил эту информацию, это было [известно] только родителям и кругу друзей. Мы не имеем права разглашать. <… > ведется следствие», — сказал он.
Мужчина подчеркнул, что следователи строго запретили раскрывать какие-либо данные о смерти сына. Он уточнил, что семье тоже известно немного.
«Как родители, мы более-менее знаем… Где, грубо говоря, было найдено [тело], там и произошло», — добавил он.
Подробности гибели пропавшего школьника из Лобни
Почти две недели назад вблизи станции Некрасовская Савеловского направления Московской области обнаружили кроссовки и мобильный телефон пропавшего школьника.
По данным MSK1.RU, поисковики и правоохранители прочесали много километров вдоль железнодорожных путей. Сначала они находили вещи, а затем части тела. Вероятно, с этим и была связана временная приостановка поисков.
«Сейчас ни до чего, мы ребенка похоронить не можем», — сказал отец школьника MSK1.RU.
Неделю назад у родителей мальчика взяли кровь для генетической экспертизы. Все это время они ничего не знали о том, что произошло с сыном.
Куда и зачем мог отправиться подросток
Мальчик сбежал из дома в ночь на 13 октября. Семья узнала об опасном увлечении подростка зацепингом и провела с ним профилактическую беседу. Тот обиделся.
По одной из версий, ребенок мог отправиться в Звенигород, где с 14 по 16 октября проходила сходка зацеперов из Лобни, Долгопрудного и других близлежащих городов. Они общались в закрытых чатах, где поддерживали друг друга, помогая с жильем и едой.
Купил балаклаву. Подпер дверь тумбочкой. Все спланировал. Похоже, и место было, где ему ночевать. Мы нашли Telegram-канал, где подростки общаются, помогают друг другу. Там девочки-кураторы, и целая банда у них.
отец мальчика
После исчезновения подростка семье начали звонить неизвестные с требованиями выкупа. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Установить местонахождение мальчика не удавалось. Михаил рассказал, что поступали сообщения о том, что видели похожего подростка, но подтверждений этому не было.
На форуме поискового отряда LizaAlert все еще отображается статус «Стоп, проверка информации».