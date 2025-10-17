Кроссовки и телефон пропавшего подростка-зацепера нашли в Подмосковье

Вблизи станции Некрасовская Савеловского направления Московской области обнаружили вещи пропавшего школьника из Лобни. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.

На железнодорожных путях нашли разбросанную обувь подростка — кроссовки опознал его отец. Неподалеку от этого места также нашли мобильный телефон ребенка в ярком чехле.

По предварительным данным, 13 октября мальчик покинул дом, выбравшись через окно, и больше не возвращался. Его мать рассказала, что сын никогда раньше не уходил без предупреждения, однако в последнее время стал общаться с подростками, занимающимися зацепингом — опасным катанием на крышах и подножках поездов.

Как писали СМИ, школьник мог направиться в Звенигород, где собирались участники неформального сообщества зацеперов. Организаторы подобных встреч, по информации журналистов, помогают подросткам скрываться от родителей.

Сейчас поисками ребенка занимаются сотрудники правоохранительных органов и волонтеры.

Ранее школьник забрался на крышу вагона электрички и чуть не устроил пожар — он качал штангу поезда, из-за чего с проводов стали сыпаться искры.