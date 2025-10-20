Поиски пропавшего в Лобне подростка-зацепера приостановили

Отец пропавшего в Лобне зацепера рассказал о приостановке поисков сына

Спасательный отряд «ЛизаАлерт» прервал поиски 14-летнего школьника-зацепера из Лобни. Отец ребенка Михаил рассказал 360.ru, что не располагает информацией о причинах приостановки поисковой операции.

«О приостановке поисков нам стало известно два или три дня назад. Мы ждем хотя бы что-то…», — отметил он.

По факту исчезновения молодого человека возбудили уголовное дело.

По данным РБК, сейчас идет проверка информации о пропавшем мальчике.

Согласно одной из версий, школьник мог уехать в Звенигород, где с 14 по 16 октября проходила сходка зацеперов. Подростки предпочитают общаться в закрытых чатах, где помогают друг другу с жильем и едой.

Отец пропавшего мальчика сообщал, что семья узнала об опасном увлечении сына перед побегом.