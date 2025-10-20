В Лобне уже больше недели ведутся поиски сбежавшего ночью 14-летнего школьника, увлекающегося зацепингом. Установить местонахождение мальчика пока не удалось, сообщил 360.ru его отец Михаил.

По словам мужчины, семья юноши ждет новостей от сотрудников правоохранительных органов.

«От следствия пока нет никакой информации. Нам поступают звонки, люди звонят из Звенигорода, мол, видели похожего подростка, но подтверждений этому нет», — сказал собеседник 360.ru.

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий рассказала, что расследование уголовного дела об исчезновении школьника продолжается.

«Из органов МВД получена информация о том, что мальчик состоит в группе зацеперов и, возможно, уехал на встречу к ним. <…> Следователями во взаимодействии с волонтерами проведены осмотры участков местности вдоль железнодорожных путей, на которых обнаружены кроссовки, куртка и телефон подростка. Продолжаются поисковые мероприятия», — отметила представительница ведомства.