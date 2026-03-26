Полгода под снегом. Куда ведет новая версия пропажи Усольцевых в Красноярском крае

В Красноярском крае уже полгода продолжаются поиски исчезнувшей семьи Усольцевых — Сергея, Ирины и их пятилетней дочери, которые в конце сентября 2025-го ушли в несложный, казалось бы, поход и обратно уже не вернулись. За прошедшее время спасатели и волонтеры прочесали десятки километров тайги, но ни тел, ни следов обнаружить не удалось. И лишь недавно в деле появилась новая версия исчезновения семейства, которая может поставить точку в этой истории.

Встреча с хищником без шансов на спасение Приятель Усольцевых, медик Валентин Дегтерев, уверен, что семья столкнулась с опасным хищником. По его словам, на супругов и их дочь могла напасть медведица, которая незадолго до случившегося уже выходила к людям. В беседе с RT мужчина рассказал, что местные жители и туристы, находившиеся в районе турбазы до 28 сентября, неоднократно видели животное с четырьмя медвежатами. Более того, когда начались активные поиски, из мест, где, предположительно, могли находиться Усольцевы, уходили крупные медведи. «Никакой загадки нет, все абсолютно прозрачно. Усольцевы шли через курумник? Решили срезать. Собаку-корги, видимо, на руках несли, девочку тоже. Напоролись на медведицу. Убегать от нее было бесполезно», — заявил Дегтерев.

Сторонники этой версии обратили внимание на видео, опубликованное МЧС во время поисков. В кадр попало дерево, на котором были следы, напоминающие отметины от когтей крупного хищника. Валентин подчеркнул, что, если семью действительно растерзало животное, охотоведы и владельцы турбазы должна понести ответственность. «Вместо того чтобы сообщить, что в районе троп появилась медведица, и убрать ее, ничего сделано не было», — сказал он. Что скрывает снег Более осторожный, но не менее печальный прогноз дали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». Его руководитель сообщил в беседе с ТАСС, что у спасателей есть конкретные предположения о том, где именно мог произойти несчастный случай. «Конечно, у них есть с собой куча металлических предметов. Как минимум там ключи от машины, брелок, еще что-то. Это все можно найти при помощи беспилотника. Теоретически», — пояснил Сергей. Однако он добавил, что за 11 суток поисков в тех местах добиться результатов не получилось: работы осложнялись высотой снежного покрова. Даже по его рельефу нельзя было понять, лежит ли под ним человек.

Тело Ирины Усольцевой нашли? На деталь, способную перевернуть ход поисков, указал тщательно изучавший официальные фото- и видеоматериалы Дегтерев, сообщил aif.ru. Мужчина уверен, что обнаружил место, где лежат тела пропавших. Отсматривая кадры со спасателями, идущими через курумник в районе скалы Мальвинка, Валентин наткнулся на пугающий фрагмент. «Снега почти не было, поэтому земля хорошо видна. Справа от первого в цепочке спасателя яма, что-то вроде щели в скале, и в ней я заметил что-то странное. Увеличил этот фрагмент. И стало заметно, что там, в глубине, лежит человек», — заявил приятель Усольцевых.

Интересно В марте 2026 года еще один мужчина исчез в месте пропажи Усольцевых в тайге Красноярского края. Бывший сотрудник спецподразделений, 55-летний Виктор Потаенков, отправился на прогулку в эти места и не вернулся. Ведутся поиски пропавшего.

Мужчина предположил, что в кадр попало тело Ирины Усольцевой: очертания напоминают голову с различными повреждениями. Координаты места, где шла запись видео, известны. Его снимали 10 октября всего в четырех километрах от припаркованной машины Усольцевых. Дегтерев сообщил о своей догадке в прокуратуру Красноярского края, приложив к заявлению соответствующие кадры.

Когда возобновятся поиски Сегодня ни одна из версий пока не получила официального подтверждения. В прокуратуре еще не комментировали поступившее обращение, а в «ЛизаАлерт» призывают дождаться таяния снегов, которое позволит возобновить работы. Устойчивое тепло обещает прийти в Красноярский край уже через несколько недель. И тогда тайга, возможно, наконец раскроет свои тайны.