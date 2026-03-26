«ЛизаАлерт» проверит версии о месте пропажи Усольцевых после схода снега

У поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» есть предположения о том, где мог произойти несчастный случай с семьей Усольцевых. Однако проверить эти версии можно будет только после того, как растает снег. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава отряда Григорий Сергеев.

Поисковики предположили, что у пропавших при себе могли быть металлические предметы — например, ключи от машины, брелок и другие вещи, которые теоретически можно обнаружить с помощью беспилотников. Однако на практике сделать это пока не удалось.

«На практике мы там, где мы находимся, в точке, где за 11 суток мы этого сделать не смогли. У нас есть предположение основных зон, где мог произойти несчастный случай», — сказал он.

Глава отряда добавил, что ситуацию осложнили погодные условия. В последние дни поисков в некоторых местах снег достигал уровня колена.

«Даже по рельефу этого снега мы не скажем, если там кто-то лежит. Но есть несколько основных мест наших предположений, в которых можно работать только с исчезнувшим снежным покровом», — заявил Сергеев.

Семья Усольцевых исчезла и в Красноярском крае в конце сентября 2025 года. Знакомый семьи Валентин Дегтярев предположил, что на них могла напасть медведица с медвежатами.