«Напоролись на медведицу». В деле пропавших Усольцевых появилась новая версия

Семья Усольцевых — отец, мать и малолетняя дочь — пропала в Красноярском крае в конце сентября 2025 года и поиски до сих пор не дали результата. Знакомый семьи Валентин Дегтярев заявил RT , что на них могла напасть медведица.

Он вспомнил, что люди, которые были там до даты пропажи Усольцевых, рассказывали про медведицу с четырьмя медвежатами, заходившими даже на турбазу. Потом уже во время поисковых мероприятий видели убегавших крупных медведей. По его словам, Усольцевы могли срезать дорогу через курумник.

«Собаку-корги, видимо, на руках несли, девочку тоже несли. Напоролись на медведицу. Убегать от нее было бесполезно», — добавил мужчина.

Дегтерев отметил, что в случае подтверждения версии с медведями за гибель семьи должны будут ответить владельцы турбазы и охотоведы. Им следовало сообщить о появлении хищников в районе троп, чтобы убрать их.

RT также сообщил со ссылкой на пресс-службу поискового отряда «ЛизаАлерт», что семью Усольцевых снова начнут искать после схода снега.

Ранее Дегтярев отправил в прокуратуру Красноярского края координаты, предположительно, с телом Ирины Усольцевой, которое заметил при просмотре видео МЧС. На кадрах показано, как спасатели шли по курумнику в районе скалы Мальвинка.