«Напоролись на медведицу». В деле пропавших Усольцевых появилась новая версия
Друг пропавшего Усольцева: на семью могла напасть медведица с медвежатами
Семья Усольцевых — отец, мать и малолетняя дочь — пропала в Красноярском крае в конце сентября 2025 года и поиски до сих пор не дали результата. Знакомый семьи Валентин Дегтярев заявил RT, что на них могла напасть медведица.
Он вспомнил, что люди, которые были там до даты пропажи Усольцевых, рассказывали про медведицу с четырьмя медвежатами, заходившими даже на турбазу. Потом уже во время поисковых мероприятий видели убегавших крупных медведей. По его словам, Усольцевы могли срезать дорогу через курумник.
«Собаку-корги, видимо, на руках несли, девочку тоже несли. Напоролись на медведицу. Убегать от нее было бесполезно», — добавил мужчина.
Дегтерев отметил, что в случае подтверждения версии с медведями за гибель семьи должны будут ответить владельцы турбазы и охотоведы. Им следовало сообщить о появлении хищников в районе троп, чтобы убрать их.
RT также сообщил со ссылкой на пресс-службу поискового отряда «ЛизаАлерт», что семью Усольцевых снова начнут искать после схода снега.
Ранее Дегтярев отправил в прокуратуру Красноярского края координаты, предположительно, с телом Ирины Усольцевой, которое заметил при просмотре видео МЧС. На кадрах показано, как спасатели шли по курумнику в районе скалы Мальвинка.