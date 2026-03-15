Возможные координаты семьи Усольцевых отправили в прокуратуру

Знакомый пропавшего в тайге бизнесмена Сергея Усольцева заявил aif.ru , что обнаружил на видео МЧС тело его жены Ирины, лежащее в расщелине скалы. Медик из Нижнего Тагила Валентин Дегтярев отправил координаты в прокуратуру Красноярского края.

Он изучал материалы дела несколько месяцев. На записи, опубликованной на сайте МЧС, где спасатели идут по курумнику в районе скалы Мальвинка, Дегтярев заметил нечто необычное.

«Снега почти не было, поэтому земля хорошо видна. Справа от первого в цепочке спасателя яма, что-то вроде щели в скале, и в ней я заметил что-то странное. Увеличил этот фрагмент. И стало заметно, что там в глубине лежит человек», — рассказал он.

По его мнению, это тело Ирины Усольцевой с прижизненными травмами. Координаты места известны: оно находится в четырех километрах от автомобиля пропавших.

Семья Усольцевых исчезла в октябре 2025 года. В феврале у поисковиков появилась долгожданная зацепка: тепловизоры засекли светящиеся точки в тайге, но найти людей все равно не удалось.