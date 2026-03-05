Сегодня 15:28 «Похоронить по-человечески некому». Поведение дочерей Джабраилова обескуражило россиян 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Происшествия

Дочери предпринимателя Умара Джабраилова, живущие в Европе, не приехали на похороны отца и даже не попрощались с ним на русском языке. Публику шокировало поведение наследниц бывшего олигарха.

«Вот вам и миллиардер» Джабраилова похоронили 3 марта в родовом селе в Чечне. Ни одна из двух дочерей не приехала проводить отца в последний путь. Старшая наследница Даната ограничилась постом в соцсетях на английском языке. «Увидимся на той стороне, папа», — написала она. Младшая вовсе усомнилась, что ее отец покончил с собой.

Фото: Соцсети

Российскую публику возмутило поведение дочерей бизнесмена, отмечает 78.ru. В Сети появилось множество комментариев шокированных пользователей. «Вот вам и миллиардер. После всего, что сделал и заработал за жизнь, похоронить по-человечески некому», «Видать, наследство там не светит, так зачем им ехать? Высокие отношения. Видно, попрекают несоблюдением традиций на малой родине только обычных женщин, а это аристократия, им все можно», — заметили участники обсуждения.

Что же такое, дети российских олигархов, а даже прощаются с отцом не на родном языке.

«Помянет на донаты. Потом на поминки будет собирать. И на памятник, конечно», — добавил другой пользователь.

Фото: Соцсети

Как умер Умар Джабраилов Джабраилов покончил с собой 2 марта в московском отеле в возрасте 67 лет. По одной из версий, причиной могли стать финансовые проблемы — долги на момент смерти достигали полутора миллиардов рублей. В интервью журналистке Ксении Собчак бывший сенатор рассказывал о наркотической зависимости. В 2020 году бизнесмен уже пытался совершить суицид с помощью наградного пистолета. В последние годы Джабраилов страдал от депрессии, а за день до смерти он жаловался знакомой на одиночество. В начале февраля бизнесмен ездил в Мекку, но после этого вернулся еще более мрачным. После попытки суицида Джабраилов оставался живым еще около трех часов — он поступил в реанимацию в тяжелом состоянии. Врачи боролись за его жизнь, но спасти предпринимателя так и не удалось.

Фото: РИА «Новости»

Связь с Эпштейном Младшая дочь Джабраилова Альвина усомнилась в том, что ее отец наложил на себя руки. Она заявила, что его «убрали» из-за дружбы со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном. «Его заставили замолчать из-за его причастности к Джеффри Эпштейну», — сказала Альвина. В 2001 году Джабраилов был принимающей стороной для сообщницы финансиста Гислейн Максвелл в Москве. В архиве Эпштейна есть фото экс-сенатора с обнаженным торсом. Он уверял, что это кадр с тренировки по каратэ 30-летний давности. Однако знакомство с Эпштейном не отрицал. «Это моя переписка с Гислейн Максвелл. Мы с ней социально дружили и отдыхали в разных частях Европы общей компанией», — говорил Джабраилов.