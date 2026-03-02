Джабраилов оставался в живых около трех часов после попытки суицида и умер в больнице

Бывший сенатор Умар Джабраилов был жив еще около трех часов после попытки наложить на себя руки. Об этом сообщил источник 360.ru.

Сообщение о суициде на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве поступило в ГУВД в 01:05. В 03:21 его доставили в больницу, там Джабраилов скончался.

«Ранее неоднократно были попытки суицида», — добавил источник.

По его информации, экс-сенатор находился в апартаментах Vesper Tverskaya. Оттуда его госпитализировали. Врачи боролись за жизнь бизнесмена, но спасти его не удалось. В своем последнем посте в Сети Джабраилов выражал обеспокоенность конфликтом на Ближнем Востоке.

СМИ сообщили о смерти бывшего сенатора утром 2 марта.