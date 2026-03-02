Экс-сенатор Умар Джабраилов покончил с собой в Москве

Бизнесмен, бывший сенатор Умар Джабраилов покончил с собой в московской гостинице. Об этом сообщил телеграм-канал Mash .

«Джабраилова нашли в гостинице, рядом с ним лежал пистолет», — написали авторы поста.

Экс-сенатора госпитализировали как неизвестного в тяжелом состоянии, а опознать его смогли только подоспевшие охранники.

Джабраилов попал в реанимацию с отеком мозга, его пытались реанимировать не менее получаса. Бизнесмен уже пытался покончить с собой в 2020 году, но тогда предпринимателя удалось спасти.

Ранее имя Умара Джабраилова обнаружили в файлах финансиста Джеффри Эпштейна. По словам экс-сенатора, он действительно был знаком с американским бизнесменом, но не общался с ним и дружеских отношений не поддерживал.