Сегодня 14:23 Погребенные снегом. Что известно о гибели альпинистов в КБР и как спастись от лавины Президент Россоюзспаса Дударев: при лавине необходимо найти укрытие Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

Происшествия

Спасатели

Природа

Походы

Альпинизм

В Кабардино-Балкарии развернулась масштабная поисково-спасательная операция: накануне со склона горы Мижирги сошла огромная лавина, которая накрыла группу альпинистов в Безенгийском ущелье. Число погибших достигло 11, судьба шести человек пока не известна. Что произошло, можно ли было предвидеть катастрофу и как выжить при снежном обвале, разбирался 360.ru.

Что известно о сходе лавины с Мижирги Лавина сошла со склона горы Мижирги вечером 6 сентября. Снежная масса накрыла группу альпинистов, проходившую маршрут в высокогорье. Удар стихии оказался внезапным и сокрушительным. Всего в группе находились 33 человека. По информации МЧС, 10 альпинистов смогли самостоятельно спуститься с места происшествия. Погибли 11 человек. Еще шесть получили травмы различной тяжести. Пострадавших эвакуировали на вертолете, доставили в Республиканскую клиническую больницу в Нальчике, где медики сразу провели необходимые процедуры и операции.

«Трое из них остаются тяжелыми, стабильными. Трое — в желтой зоне, стабильные и планируются к выписке», — рассказал РЕН ТВ заместитель главного врача по хирургии Республиканской клинической больницы КБР Заурбек Лукьянов. Местонахождение еще шести альпинистов пока не известно. Спасатели уже более 10 часов пытаются добраться до оказавшихся под толщей снега.

Поисково-спасательная операция продолжается. Группировка для проведения поиска усилена. Приношу самые глубокие соболезнования семьям погибших, пострадавшим — скорейшего восстановления. Казбек Коков глава КБР

Можно ли было предотвратить гибель альпинистов в КБР Альпинисты, попавшие под лавину, были опытными спортсменами. Среди погибших — петербургский альпинист Альберт Изотов, который не только обладал опытом восхождений, но и работал инструктором. На проходивших в Безенги сборах Изотов находился именно в этом качестве: Федерация альпинизма России может привлекать гражданских специалистов к подготовке представителей силовых ведомств. По словам председателя комитета спортивного альпинизма ФАР Александра Яковенко, группа была на занятиях по повышению квалификации и горной подготовки. Эксперт выразил уверенность, что предотвратить трагедию было практически невозможно. «Они не были на маршруте, работали в определенных тренировочных местах. И то, что значительно выше по склону обвалилась снежно-ледовая масса, — это несчастный случай, который спрогнозировать нереально. Места для занятий, естественно, делаются в нужных, хороших местах. Но здесь, видите, даже этого не хватило», — сказал собеседник 360.ru.

Фото: глава КБР Казбек Коков / Telegram

Как спастись при лавине: советы спасателя В целом шансы на спасение при сходе лавины есть, но они напрямую зависят от скорости реакции, правильных действий и, во многом, от удачи. «Случаи спасания при лавине бывают. Обычно это происходит, если люди в этот момент спрятались за каким-нибудь большим валуном, предприняли все меры, чтобы у них образовалась ниша. Потому что лавина идет очень плотным снегом и просто прессует человека», — рассказал 360.ru президент Российского союза спасателей Алексей Дударев. Если турист успевает заметить лавину, когда она еще далеко, действовать нужно мгновенно: чем ближе становится снежная масса, тем меньше шансов выжить.

Необходимо по возможности найти укрытие, где лавину можно будет переждать: большой камень, нишу, пещеру. Это повышает вероятность, что хватит кислорода, и что человека успеют вовремя найти. Алексей Дударев

Эксперт добавил, что лавинно-опасные участки известны специализированным службам и постоянно мониторятся. И периодически эти места обстреливают из лавинных пушек, чтобы вызвать спуск лавины тогда, когда это безопасно для людей.

Меры безопасности при походах в горы Чтобы избежать печального исхода, важно не пренебрегать мерами безопасности. Спасатели напоминают о необходимости соблюдать базовые правила.

Необходимо изучать обстановку перед тем, как пойти: насколько накопился снег, насколько возможно схождение лавины. Все эти данные обычно в отрядах спасения присутствуют. К сожалению, не все обращают на это внимание. Идут на свой страх и риск.