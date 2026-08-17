Восемь туристов на Эльбрусе перестали выходить на связь

В Кабардино-Балкарии на горе Эльбрус ищут группу из восьми альпинистов, которые перестали выходить на связь. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Туристы зарегистрировали свой маршрут перед восхождением, но не вышли на связь в установленное время. На поиски выдвинулись 14 спасателей Эльбрусского высокогорного отряда МЧС.

Специалисты обследуют южный склон горы, по которому проходил маршрут группы. Информации о состоянии альпинистов пока нет.

Ранее три группы альпинистов пытались добраться до тела Натальи Наговициной, погибшей в 2025 году на пике Победы в Киргизии.