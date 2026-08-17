Тела пропавших в Киргизии альпинистов нашли, но не смогли спустить

В горах Киргизии дроны засняли останки, предположительно принадлежащие трем пропавшим альпинистам. Об этом председатель Белорусской федерации альпинизма и скалолазания Александр Годлевский сообщило БелТА .

«Тела ребят нашли, их не опознали. Там очень сложная снежно-ледовая обстановка, очень сложный рельеф. К ребятам никто не мог спуститься. Ситуацию увидели с дрона», — заявил он.

Вещи альпинистов, двое из которых граждане Белоруссии, обнаружили около места схода снежно-каменной массы. Выше по склону находились тела.

Ранее три группы альпинистов пытались добраться до тела Натальи Наговициной, погибшей в 2025 году на пике Победы в Киргизии. Начальник базового лагеря «Южный Энильчек» Дмитрий Греков назвал причину, по которой останки невозможно эвакуировать.