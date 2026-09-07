Число погибших при сходе лавины в Кабардино-Балкарии увеличилось до 11

МЧС: количество погибших после схода лавины в КБР возросло до 11

Число погибших в результате схода лавины в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии увеличилось до 11. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

По уточненной информации, 10 альпинистов смогли самостоятельно спуститься с места происшествия. Еще шесть человек получили травмы, их доставили в медицинские учреждения.

«К сожалению, 11 человек получили травмы, несовместимые с жизнью», — отметили в МЧС.

Местонахождение еще шести альпинистов пока неизвестно. Всего в группе находились 33 человека. Спасатели усилили группировку и продолжают обследовать район происшествия в Безенгийском ущелье.

К поисковой операции привлекли 56 человек. В составе группировки работают 27 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, 10 специалистов Северо-Кавказского регионального ПСО и 10 спасателей Карачаево-Черкесского ПСО.