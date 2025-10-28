«Он всегда выпивал». Появились новые подробности о виновнике смертельной аварии в Ревде
Сестра сбившего насмерть детей в Ревде рассказала, что он всегда выпивал
Мужчина, сбивший трех школьниц в городе Ревда Свердловской области, недавно вернулся из зоны специальной военной операции после ранения. Дома он провел всего одну ночь, а потом ушел в загул. Вечером 27 октября бывший боец сел пьяным за руль своей Lada, не справился с управлением, вылетел на тротуар и снес детей, которые стояли на светофоре. Подробности жуткой аварии — в материале 360.ru.
Сестра предполагаемого виновника ДТП Ирина в беседе с 360.ru призналась, что ей очень тяжело говорить о поступке своего брата. В последнее время они практически не общались.
«Он с нами не общался. <… > Я его видела один раз, когда он приехал после ранения», — пояснила она.
По словам собеседницы 360.ru, она не представляет, как ее брат будет дальше жить после того, что сотворил. Ирина также добавила, что «он всегда выпивал».
«Это просто какая-то безответственность. Какие тут могут быть оправдания. <… > Мы очень переживаем не за него, да простит меня бог, но лучше бы он не выжил <… > Мы переживаем за семьи, которым он причинил такое огромное горе. Очень жаль малышек», — сказала она.
Ирина отметила, что не знает, как помочь семьям погибших девочек и пострадавшей школьницы, кроме как материально.
Сестра также уточнила, что со своей семьей после возвращения с СВО мужчина не жил. Насколько она знает, он снимал себе квартиру.
Жена подозреваемого Юлия рассказала E1.RU, что муж два с половиной года служил на передовой. В июле он получил ранение и попал в госпиталь. Врачи его выписали и дали два месяца на восстановление дома. В городе он пробыл всего неделю.
Он из госпиталя приехал, но дома переночевал только один раз. Он снял коттедж где-то. Все гулял, пил. У него крыша вообще съехала.
Юлия
Знакомый предполагаемого виновника ДТП в Ревде рассказал 360.ru, что мужчину лишали водительских прав.
«Раньше я бы сказал, он мухи не обидит, был трусоват, общался нормально. О том, как часто он употреблял, ничего не могу сказать. Но, судя по слухам, не раз видели, как он выпивал, был совсем пьяный и садился за руль», — отметил он.
Также собеседник 360.ru упомянул, что у мужчины были конфликты с супругой.
Смертельное ДТП со школьницами в Ревде
Жуткая авария произошла в Ревде вечером 27 октября. Пьяный водитель Lada сбил трех школьниц, стоявших на тротуаре и ждавших зеленый сигнал светофора. Двух девочек-сестер спасти не удалось. Третьего ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу.
Подозреваемого в ДТП с гибелью двух детей полиция поместила в камеру ИВС, сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
Особо тяжкое преступление, а по-другому ЧП с гибелью двух девочек назвать сложно, безнаказанным не останется. Пьяный лихач задержан, после оказания в больнице Ревды медицинской помощи госпитализация ему не потребовалась. Он помещен под стражу в камеру ИВС. Проведенное исследование подтвердило, что водитель находился в неадекватном состоянии — 0,753 миллиграмм на литр.
Валерий Горелых
Следственные органы возбудили уголовное дело и взяли его под особый контроль. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.
«Искренние соболезнования родным и всем, кто был близко знаком с трагически погибшими детьми. За жизнь пострадавшего ребенка врачи продолжают бороться», — добавил Горелых.
На месте ДТП появился стихийный мемориал. Среди цветов и игрушек, которые принесли горожане, лежит окровавленная шапочка и обувь погибших и пострадавшей. Как сообщило издание Ura.ru, местные жители открыли сбор средств на лечение выжившей в ДТП школьницы и чтобы помочь организовать похороны сестер, которых мать воспитывала в одиночку.