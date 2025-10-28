«Он всегда выпивал». Появились новые подробности о виновнике смертельной аварии в Ревде

Сестра сбившего насмерть детей в Ревде рассказала, что он всегда выпивал

Мужчина, сбивший трех школьниц в городе Ревда Свердловской области, недавно вернулся из зоны специальной военной операции после ранения. Дома он провел всего одну ночь, а потом ушел в загул. Вечером 27 октября бывший боец сел пьяным за руль своей Lada, не справился с управлением, вылетел на тротуар и снес детей, которые стояли на светофоре. Подробности жуткой аварии — в материале 360.ru.

Сестра предполагаемого виновника ДТП Ирина в беседе с 360.ru призналась, что ей очень тяжело говорить о поступке своего брата. В последнее время они практически не общались.

«Он с нами не общался. <… > Я его видела один раз, когда он приехал после ранения», — пояснила она.

По словам собеседницы 360.ru, она не представляет, как ее брат будет дальше жить после того, что сотворил. Ирина также добавила, что «он всегда выпивал».

«Это просто какая-то безответственность. Какие тут могут быть оправдания. <… > Мы очень переживаем не за него, да простит меня бог, но лучше бы он не выжил <… > Мы переживаем за семьи, которым он причинил такое огромное горе. Очень жаль малышек», — сказала она.

Ирина отметила, что не знает, как помочь семьям погибших девочек и пострадавшей школьницы, кроме как материально.

Сестра также уточнила, что со своей семьей после возвращения с СВО мужчина не жил. Насколько она знает, он снимал себе квартиру.

Жена подозреваемого Юлия рассказала E1.RU, что муж два с половиной года служил на передовой. В июле он получил ранение и попал в госпиталь. Врачи его выписали и дали два месяца на восстановление дома. В городе он пробыл всего неделю.