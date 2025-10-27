Погибшие в ДТП из-за пьяного свердловчанина девочки были сестрами

Двое детей, погибших вечером 27 октября в ДТП в Ревде Свердловской области, были родными сестрами. Об этом РИА «Новости» сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Младшим детям было семь и девять лет, еще одна девочка — 11 лет — находится в тяжелом состоянии в больнице. За рулем автомобиля Lada находился 37-летний местный житель, его тоже госпитализировали с травмами.

Жители Ревды непрерывно несут цветы и игрушки к стихийному мемориалу на месте трагедии. По словам горожан, утром 28 октября в 11:00 они планируют собраться для совместного возложения цветов и памяти погибших детей.

По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель не справился с управлением и наехал на трех девочек, которые стояли на тротуаре в ожидании разрешающего сигнала светофора. После удара автомобиль продолжил движение и въехал в здание магазина.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения. Прокуратура проводит проверку.