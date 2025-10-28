Среди цветов на стихийном мемориале в Ревде оставили шапочку и обувь погибших в ДТП детей

Жители Ревды принесли цветы и игрушки к месту гибели двух девочек в ДТП

Жители Свердловской области создали на месте ДТП в Ревде стихийный мемориал. Люди несут туда цветы и игрушки. Об этом сообщила газета «Ревдинский рабочий».

«Среди цветов и игрушек лежит окровавленная шапочка и обувь погибших и пострадавшей девочек. Взрослые мужчины стоят со слезами на глазах», — написали журналисты.

Стихийный мемориал установили еще накануне вечером. Несмотря на поздний час, люди шли к нему нескончаемым потоком. Кто-то приезжал на машинах, кто-то приходил пешком.

Ожидается, что сегодня в 11:00 по местному времени горожане встретятся на этом месте для возложения цветов и игрушек.

Вечером 27 октября на улице Чехова в Ревде произошла смертельная авария: пьяный 37-летний водитель Lada потерял управление и сбил трех девочек на тротуаре. Две школьницы 2016 и 2018 годов погибли на месте, третья девочка, 2014 года рождения, находится в больнице в тяжелом состоянии.

Оказалось, что погибшие девочки были родными сестрами. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее в Сети появилось видео из больницы с водителем, сбившим детей в Ревде. На кадрах мужчина в неадекватном состоянии сидит на кушетке и не до конца понимает происходящее. То и дело он спрашивает в пустоту: «Как это вообще возможно? Что произошло? Убил?»