Кровь детей залила дорогу. Кошмарное ДТП в Ревде попало на видео

Автомобиль насмерть сбил двух школьниц в Ревде, третья в реанимации

Водитель легкового автомобиля протаранил магазин в Ревде Свердловской области. На пути машины оказались и дети, сообщила пресс-служба местного главка ГИБДД.

Предварительно, 37-летний водитель не справился с управлением. На кадрах, которые сняла установленная у перекрестка камера, заметно, что Lada 2112 на большой скорости обходит два автомобиля, притом совершает обгон по обочине.

Выправить руль мужчина уже не смог. Он прибавил скорости и пролетел через перекресток. Затем автомобиль проскочил прямо по пешеходному переходу.

В этот момент дорогу собирались переходить три школьницы. Две девочки погибли мгновенно. Третью госпитализировали, ее состояние оценивается как тяжелое.

После наезда автомобиль протаранил магазин и остановился. Водитель также получил травмы.

«Мимо моего дома пролетели пожарная, скорая, реанимация, ДПС. Я сначала не могла понять что случилось», — рассказала 360.ru местная жительница.

Расследование взяла под контроль местная прокуратура. Координировать действия следственных органов будет заместитель ревдинского прокурора.

