Ледяной капкан Байкала. Почему там все чаще тонут люди и как не стать новой жертвой

Автомобиль с девятью туристами провалился под лед Байкала недалеко от острова Ольхон, семеро из них погибли. К сожалению, даже в феврале это не первый случай, когда на озеро выезжают на машине и это заканчивается бедой. О причинах трагедии и о том, как не допустить ее повторения, — материал 360.ru.

Трагедия с семью жертвами на Байкале

УАЗ перевозил группу китайских туристов по озеру в Ольхонском районе Иркутской области днем 20 февраля. Автомобиль попал в трехметровый ледовый разлом и провалился на глубину 18 метров. Одного из путешественников успели отстегнуть и вытащить, когда машина начала погружаться. Один, предположительно, тоже уцелел. Остальные семь человек погибли. Спасатели обнаружили их тела, обследовав Байкал с помощью подводной камеры. Жертвы — 44-летний местный житель и семья из КНР: супруги, их 14-летний ребенок и родственница.

Водитель УАЗа вместе с женой занимался турпроектом «Бурятская деревня» и возил туристов к достопримечательностям, а раньше работал футбольным тренером в детско-юношеской спортшколе. Коллеги характеризовали его как хорошего ответственного работника, который любил детей. У погибшего остались супруга и ребенок. Следователи возбудили уголовное дело о халатности и оказании небезопасных услуг. Расследование проконтролирует прокуратура Иркутской области. Ранее, 9 февраля, на Байкале погибли водитель и пассажирка Toyota Ractis. Автомобиль также провалился в воду. Еще двое пассажиров смогли выбраться. А 7 февраля спасатели нашли в озере подо льдом тела двух рыбаков в районе бурятского села Максимиха. Они тоже выехали на Байкал на автомобиле.

Выезд на лед на Байкале запрещен. Санкции

Выезжать на лед Байкала вне оборудованной по требованиям закона ледовой переправы опасно и строго запрещено. Этот пункт даже есть в Правилах охраны жизни людей на водных объектах, утвержденных правительством Иркутской области. Можно выезжать только на специальных плавсредствах — хивусах — или при возможности пользоваться переправой. Однако сейчас ледовая переправа на остров Ольхон закрыта. Инспекторы регулярно проводят рейды, останавливают нарушителей и составляют административные протоколы. Им грозит штраф в размере до 4,5 тысячи рублей. А если речь идет об оказании небезопасных услуг или халатности, виновники могут попасть под уголовное дело и получить реальные сроки. Санкция по статье дела, возбужденного после гибели китайских туристов, — до 10 лет лишения свободы.

Почему на Байкале этой зимой так часто тонут люди?

Резкие перемены погоды в этом сезоне значительно ухудшают ледовую обстановку на Байкале, отмечали в пресс-службе МЧС по Иркутской области. Обычно подобных ситуаций не так много, рассказал 360.ru гид — организатор персональных туров на Байкал Никита Истомин.

Лед в этом году очень сложный, постоянно происходят перепады температуры, трудно отслеживать ситуацию. Это аномальные погодные условия. Случившееся — уже не звоночек, а колокол, набат: нужно быть внимательнее. Заменяем транспорт, который у нас есть, на хивусы. Никита Истомин гид

Контролировать весь Байкал инспекторы не могут — береговая линия растягивается на 2,1 тысячи километров, и съездов слишком много, подчеркнул Истомин. Он отметил, что официально тургруппы, планирующие путешествие по труднодоступной и опасной местности, должны заявляться на маршрут в МЧС, но на практике почти никто этого не делает — звонят, только когда что-то случится. Да и в министерстве физически сложно было бы записывать и отслеживать каждую маленькую группу. Так что в первую очередь стоит самим позаботиться о своей безопасности. Организаторы турпоездки, во время которой погибли люди, допустили грубейшее нарушение, заявил 360.ru заслуженный спасатель России Сергей Щетинин. Он посоветовал обращаться только к проверенным турфирмам. У организаций должны быть специальные сертификаты и документы, которые подтверждают ее профессионализм. Если на ваших глазах происходит подобное нарушение, нужно срочно сказать об этом гиду или водителю или отказаться от экстремального путешествия.

Что делать, если все-таки провалился под лед на автомобиле?

Как правило, резко на дно машина не уходит — у вас всегда будет в запасе несколько секунд, подчеркнул Сергей Щетинин. За это время нужно постараться открыть дверь и выбраться. Если дверь уже заблокирована и никак не получается, — попытаться выбить окно подручным средством. «Если машина уже ушла на глубину, а глубина Байкала очень велика, найти ее довольно сложно и спасти людей практически невозможно», — констатировал спасатель. Так что лучше просто не рисковать и повременить с опасными поездками.