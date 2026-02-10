Машина с пассажирами провалилась под лед на Байкале

Выехавший на лед Байкала автомобиль Toyota Ractis провалился в воду. В результате происшествия утонули водитель и пассажирка. Еще два находившихся в салоне транспортного средства пассажира выбрались самостоятельно, сообщила пресс-служба иркутского главка МЧС.

В ведомстве уточнили, что автомобиль выехал на замерзшую акваторию озера вечером в минувший понедельник, 9 февраля, в районе залива Усть-Анга.

В пресс-службе подчеркнули, что водитель транспортного средства нарушил действующий в регионе запрет выезда на лед вне переправы, до которой он не доехал всего два километра.

Иркутские следователи начали проверку по факту происшествия. В пресс-службе областного СК добавили, что водитель провалившегося под лед автомобиля сел за руль без прав.

По предварительным данным, машина отъехала от берега всего на 900 метров, наехав на трещину в ледяном покрытии акватории, после чего автомобиль ушел под лед.

Прибывшие на место спасатели начали поиск тел погибших и подъем авто. По итогам проверки криминалисты примут решение о возбуждении уголовного дела о причинении смерти по неосторожности.

В середине января в Иртыше утонул выехавший на лед трактор «Молот ZL30» вместе с водителем. По данным омского главка МВД, управлявший спецтехникой специалист совсем немного не доехал до безопасной переправы.