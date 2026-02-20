Следователи установили личности пяти человек, находившихся в утонувшей в Байкале машине

Личности пяти человек, находившихся в провалившемся под лед авто на Байкале, установили. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в телеграм-канале .

«На данный момент установлены личности пяти человек, водитель — 44-летний местный житель и четыре туриста (один выживший): семья из КНР, чьи данные сохранились в базе данных гостиницы — супружеская пара, их 14-летний ребенок и еще одна родственница», — рассказали в ведомстве.

Следователи добавили, что пострадавший сейчас находится на базе отдыха, в ближайшее время его допросят.

Машина с водителем и туристами затонула на ледовой переправе в Ольхонском районе. Спасатели обнаружили тела семи человек, проводятся водолазные работы. По данным МЧС, авто во время движения попало в ледовый разлом шириной три метра.