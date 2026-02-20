Тела 7 человек нашли на месте провала машины с туристами на Байкале

На месте провала машины с туристами под лед на озере Байкал спасатели обнаружили тела семи человек. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Иркутской области.

«В Ольхонском районе недалеко от мыса Хобой обнаружено место провала автомобиля с людьми. <…> Обнаружены тела семи человек. Запланированы водолазные работы», — заявили в ведомстве.

Там отметили, что УАЗ, перевозивший туристов, во время движения попал в ледовый разлом шириной три метра. Глубина трещины составила 18 метров. Спасатели проводили обследование с помощью подводной камеры.

По данным источника 360.ru, водитель УАЗ занимался частным извозом и работал тренером по футболу в Ольхонской спортшколе.

О ЧП стало известно сегодня днем. В Следкоме заявили, что по факту случившегося возбудили уголовное дело. Всего в машине находились девять человек.