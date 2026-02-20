На Байкале 9 человек провалились под лед

УАЗ туристами из Китая провалился под лед на Байкале, есть погибшие

УАЗ провалился под лед на озере Байкал, в машине находились китайские туристы. Об этом сообщил сайт KP.RU .

Машина ушла под воду 20 февраля недалеко от острова Ольхон. По предварительной информации, несколько человек погибли.

Когда УАЗ стал погружаться под лед, одного из людей внутри успели отстегнуть и вытащить — этот турист выжил. Информацию подтвердили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Также есть вероятность, что спасся еще один путешественник. Что случилось с остальными — неизвестно. К месту ЧП выехали сотрудники МЧС.

В Следкоме заявили, что по факту случившегося возбудили уголовное дело. УАЗ перевозил девять человек. Также обстоятельства ЧП устанавливает Транспортная полиция Прибайкалья.

Ранее лыжник угодил под лед Ладожского озера и погиб. Тело спортсмена извлекли из воды и передали правоохранителям.