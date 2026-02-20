На Байкале 9 человек провалились под лед
УАЗ туристами из Китая провалился под лед на Байкале, есть погибшие
УАЗ провалился под лед на озере Байкал, в машине находились китайские туристы. Об этом сообщил сайт KP.RU.
Машина ушла под воду 20 февраля недалеко от острова Ольхон. По предварительной информации, несколько человек погибли.
Когда УАЗ стал погружаться под лед, одного из людей внутри успели отстегнуть и вытащить — этот турист выжил. Информацию подтвердили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
Также есть вероятность, что спасся еще один путешественник. Что случилось с остальными — неизвестно. К месту ЧП выехали сотрудники МЧС.
В Следкоме заявили, что по факту случившегося возбудили уголовное дело. УАЗ перевозил девять человек. Также обстоятельства ЧП устанавливает Транспортная полиция Прибайкалья.
