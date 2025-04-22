22 апреля 2025 23:21 Сотни эвакуированных и четверо пострадавших. Главное о взрывах под Киржачом После взрывов под Киржачом эвакуировали 450 местных жителей и воинскую часть 0 0 0 Фото: 360.ru Происшествия

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Днем 22 апреля в Киржачском районе Владимирской области прогремел взрыв. Огненный гриб и столб дыма после детонации боеприпасов на территории военной части были видны на десятки километров. Что известно о ЧП к этому часу — в материале 360.ru.

Что взорвалось в Киржачском районе Первые публикации о взрыве в региональных Telegram-каналах разместили около 16:30. В них в том числе отмечали, что со стороны Москвы в Киржач перекрыли дорогу, громкие звуки не прекращаются, а у живущих рядом с местом происшествия чуть не вылетели окна. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подтвердил сам факт взрыва и призвал не распространять какую-либо информацию до поступления проверенных данных. «На месте работают ответственные службы», — подчеркнул он.

Фото: 360.ru

В беседе с 360.ru очевидцы отмечали, что раздавшиеся звуки напоминали гром, огня уже не видно, а в небе — дым. «Единственное, что могу сказать: взрывы все еще продолжаются. Секунд 40 назад было два, которые дошли до нас», — поделился один из них. В районном ЕДДС уточнили, что началась эвакуация жителей поселка Барсово, которых разместят в двух школах Красного Октября. Глава Киржачского района Елена Карпова заверила, что задействованы все силы оперативного реагирования. А МЧС уведомило о вводе режима ЧС.

Причина ЧП во Владимирской области По данным Минобороны, взрывы спровоцировало возгорание на территории военной части, после чего сдетонировали хранившиеся на складе боеприпасы. Для ликвидации пожара привлекли штатные расчеты и МЧС.

По предварительной информации пострадавших нет, причина возгорания — нарушение требований безопасности при проведении работ со взрывчатыми материалами. Минобороны

Для выяснения обстоятельств случившегося министр обороны Андрей Белоусов поручил создать комиссию, которую возглавил замглавы ведомства Андрей Булыга. «По итогам проведения разбирательства виновные должностные лица будут привлечены к ответственности», — подчеркнули в министерстве. Для оценки ущерба, нанесенного взрывами, используют квадрокоптеры.

Последствия взрывов в Киржачском районе Председатель СНТ «Вязьма» Александр Мельников рассказал ТАСС, что в один из домов на территории товарищества попал боеприпас. «В доме людей не было, я стоял, и в пяти метрах от меня снаряд летел. Он пролетел мимо меня, влетел в забор, там пробил дыру, влетел в дом и срикошетил. Детонации не было», — отметил он. Другой снаряд, по словам мужчины, сдетонировал на дороге в сторону СНТ.

Авдеев в Telegram-канале заявлял о начавшейся эвакуации с территории возможного поражения при детонации боеприпасов. Сначала ее распространили на два поселка — Барсово и Мирный. Позже оперативный штаб принял решение расширить зону.

Принято решение провести эвакуацию воинской части, семи населенных пунктов и 12 дачных поселков. Эвакуировано в пункты временного размещения порядка 450 человек. Люди обеспечены всем необходимым. Эту ночь большинство из них проведет в ПВР, но кого-то уже забирают к себе родственники. Александр Авдеев губернатор Владимирской области

Он подчеркнул, что погибших нет, но четыре человека пострадали. Двух отправили в Киржачскую районную больницу, еще одного — в Александровскую. Состояние госпитализированных медики оценили как удовлетворительное и средней степени тяжести соответственно. Последнего получившего травмы врачи осмотрели на месте и назначили амбулаторное лечение.

Фото: пресс-служба администрации Киржачского района / Telegram

В пресс-службе МЧС отмечали, что в Киржаче на базе пяти школ и двух домов культуры развернули пункты временного размещения, а администрация района организовала автобусы для перевозки людей.

Размещение эвакуированных жителей будет держать на контроле прокуратура. Ведомство также заявило об открытии горячей линии для приема жалоб от жителей и оказания правовой помощи. Людей в ПВР вечером вторника навестил Авдеев.

«Еда, питье, спальные принадлежности — люди обеспечены всем необходимым, чтобы переждать эту ночь, пока ответственные ведомства завершают работы на пострадавших от возгорания объектах», — отметил губернатор. Он добавил, что область примет решение о помощи в восстановлении потерянного имущества и жилья. На месте начнет работу волонтерский штаб, а помощь пострадавшим также окажет Владимирская епархия.

Фото: 360.ru

Похожие ЧП во Владимирской области Три года назад — в июне 2022 года — во Владимирской области уже было подобное ЧП. Тогда боеприпас сдетонировал в одной из воинских частей при разгрузочно-погрузочных работах. «В результате подрыва боеприпаса погибли трое военнослужащих и один гражданский специалист», — сказано в заявлении пресс-службы», — отмечали в пресс-службе Западного военного округа. Получившего ранение, писал ТАСС, доставили в больницу и поместили в реанимацию. Врачи оценивали его состояние как средней тяжести. Возгорание тогда потушили быстро, а эвакуировать людей не пришлось.