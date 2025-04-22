Эпицентр взрывов во Владимирской области обследуют квадрокоптерами

Комиссия по ЧС отправила квадрокоптеры к месту взрывов в Киржачском районе

Во Владимирской области специалисты запустят квадрокоптеры, чтобы оценить масштаб разрушений после детонации боеприпасов. Об этом сообщила пресс-служба администрации Киржачского района.

«По итогам заседания комиссии по чрезвычайной ситуации принято решение о запуске специальных квадрокоптеров в эпицентре ЧС для исследования ситуации с воздуха и определения очагов возгорания для работы специалистов», — отметили власти.

Штаб по чрезвычайным ситуациям возглавил губернатор Владимирской области Александр Авдеев, к работе на месте взрывов подключились все экстренные службы региона. Эвакуация объявлена в двух населенных пунктах Киржачского района — в поселках Барсово и Мирном.

Пункт временного размещения открылся в одной из местных школ, сообщила в своем Telegram-канале уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. Среди эвакуировавшихся пятеро детей.

Боеприпасы сдетонировали во Владимирской области 22 апреля, взрывы спровоцировали возгорание на территории воинской части. Очевидцы рассказали, как в небо поднялся столб дыма.