Режим ЧС ввели в Киржачском районе после серии взрывов

После прогремевшей серии взрывов в Киржачском районе Владимирской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на уведомление в официальном мобильном приложении МЧС.

«ЧС объявлена на территории Киржачского района Владимирской области. Воздержитесь от поездок в район ЧС! Тел. 112», — указали в сообщении.

Официальных данных о причинах детонации пока нет. По данным главы района Елены Карповой, на место происшествия выехали все оперативные службы для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подтвердил сообщения о взрывах, но призвал воздержаться от распространения непроверенной информации.

Очевидцы происшествия в комментарии 360.ru заявили, что прогремело несколько взрывов, от которых в небо поднялся густой дым.

Единая дежурная диспетчерская служба сообщила об эвакуации жителей поселков, расположенных недалеко от места взрыва. По данным Telegram-канала Baza, речь идет о семи населенных пунктах, находящихся в радиусе пяти километров от точки детонации.