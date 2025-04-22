«Грохот как от грома». Очевидцы — о взрывах в Киржачском районе
Очевидцы рассказали о взрывах в Киржачском районе под Владимиром
Прогремевшая в Киржачском районе Владимирской области серия взрывов напоминала гром. Об этом 360.ru рассказали очевидцы. Один из собеседников подчеркнул, что детонация продолжается до сих пор.
«Единственное, что могу сказать: взрывы все еще продолжаются. Секунд 40 назад было два, которые дошли до нас», — заявил он.
Еще один очевидец заявил, что прогремевшие взрывы напомнили грохот грома.
«Это прямо сейчас происходит», — подчеркнул он.
Собеседники подчеркнули, что огня не видят, но в небо поднимаются столбы дыма.
Глава Киржачского района Владимирской области Елена Карпова в комментарии RT заявила, что на место взрывов направили все силы оперативного реагирования.
В районной единой дежурной диспетчерской службе подчеркнули, что началась эвакуация жителей поселков Барсово и Мирный. Людей разместят в школах соседнего населенного пункта.