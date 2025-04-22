Очевидцы рассказали о взрывах в Киржачском районе под Владимиром

Прогремевшая в Киржачском районе Владимирской области серия взрывов напоминала гром. Об этом 360.ru рассказали очевидцы. Один из собеседников подчеркнул, что детонация продолжается до сих пор.

«Единственное, что могу сказать: взрывы все еще продолжаются. Секунд 40 назад было два, которые дошли до нас», — заявил он.

Еще один очевидец заявил, что прогремевшие взрывы напомнили грохот грома.

«Это прямо сейчас происходит», — подчеркнул он.

Собеседники подчеркнули, что огня не видят, но в небо поднимаются столбы дыма.

Глава Киржачского района Владимирской области Елена Карпова в комментарии RT заявила, что на место взрывов направили все силы оперативного реагирования.

В районной единой дежурной диспетчерской службе подчеркнули, что началась эвакуация жителей поселков Барсово и Мирный. Людей разместят в школах соседнего населенного пункта.