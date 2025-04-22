Размещение эвакуированных жителей Киржачского района проконтролирует прокуратура

Прокуратура Владимирской области взяла под свой контроль размещение эвакуированных жителей из населенных пунктов после взрыва в районе поселка Барсово. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Там напомнили, что детонация произошла днем во вторник, 22 апреля. По поручению руководителя областной прокуратуры на место выехал районный прокурор для личного контроля размещения эвакуированных жителей в местах приема.

Также ведомство открыло горячую линию для приема жалоб от жителей и оказания правовой помощи.

Правительство Владимирской области объявило о введении на территории Киржачского района режима чрезвычайной ситуации. Людей попросили воздержаться от поездок до отмены ограничений.

В администрации Киржачского района сообщили, что эвакуировали жителей поселков Барсово и Мирный. Руководитель муниципалитета Елена Карпова подчеркнула, что на место прибыли все подразделения экстренных служб.