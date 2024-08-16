Сегодня 16:13 Черная пятница. Что известно о масштабном блэкауте в Приморье Почти 60% жителей Приморья вернули свет после масштабной аварии 0 0 0 Фото: Unsplash Происшествия

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Вечером 16 августа в Приморском крае массово отключили электричество. Причем масштабному блэкауту предшествовала плановая тренировка, которая, судя по всему, просто вышла из-под контроля. Что происходило в регионе после ЧП — в материале 360.ru.

Неудачные испытания Известно, что утром в пятницу в Приморском крае провели плановую тренировку по аварийному отключению высоковольтной линии электропередачи, которая в итоге привела к настоящим перебоям в электроснабжении. Проблемы затронули в том числе Владивосток, Артем, Уссурийск и Находку.

По данным Telegram-канала Shot, многие жители Владивостока из-за отключения света застряли в лифтах, у некоторых сгорела бытовая техника. Одна из электричек остановилась в пути, только отъехав от здания вокзала.

«Только отъехали с железнодорожного вокзала в 17:12 по местному времени, как через две или три минуты электричка резко стала тормозить. Подумал, может дети балуются или стоп-кран кто-то нажал», — рассказал 360.ru один из пассажиров. Машинист объявил о стоянке из-за отсутствия напряжения. После людям пришлось покинуть салон через его кабину. Не работали во Владивостоке и светофоры, что спровоцировало 10-балльные пробки и несколько ДТП. Также жители жаловались на проблему с сотовой связью и перебои с водой.

«В связи с технологическим нарушением работы оборудования Приморской ГРЭС Сибирской генерирующей компании, были обесточены водные насосные станции, которые качают воду на адреса Владивостока и пригорода», — сообщили в приморском «Водоканале». Причем после починки, по данным специалистов, может потребоваться около четырех-шести часов на заполнение системы, чтобы вода дошла до каждого дома.

Для устранения последствий масштабной аварии создали оперативный штаб. Его возглавила и. о. министра энергетики и газоснабжения Елена Шиш, пообещавшая, что свет должны вернуть в течение 12 часов. Все медучреждения Приморского края перевели на резервные источники питания. Причина блэкаута В Дальневосточной распределительной сетевой компании заявили, что причиной аварии стало замыкание, которое произошло во время планового отключения на ГРЭС Сибирской генерирующей компании. Из-за этого сработала противоаварийная автоматика.

«Действием противоаварийной автоматики отключилась ВЛ-500 Приморская ГРЭС — Хехцир-2 МЭС Востока. Предварительная причина — технологическое нарушение работы оборудования Приморской ГРЭС Сибирской генерирующей компании», — указали в организации. Прокуратура Приморского края организовала проверку по факту прекращения энергоснабжения и перебоя в работе сотовой связи на территории региона. Свет в конце тоннеля К 20:30 по местному времени, то есть к 14:00 по московскому, в Приморье подключили все подстанции. «Системный оператор контролирует подключение всех потребителей сетевыми организациями. Порядка 60% потребителей уже подключили», — уточнила Елена Шиш.

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На данный момент свет есть в Лучегорске, Лесозаводске, Спасске-Дальнем, Кировском районе, Большом Камне, Находке, Партизанском и Чугуевском округах, Кавалерове и Арсеньеве. Запитывается подстанция «Загородная» во Владивостоке. Шиш также сообщила о продолжающейся работе в части «подключения РЖД», чтобы в регионе снова начали ходить электрички. Полностью подключить весь край планируют к концу суток.