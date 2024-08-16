Приморье осталось без света из-за масштабной аварии

Массовое отключение света произошло в Приморском крае

Фото: РИА «Новости»

В Приморском крае плановая тренировка по аварийному отключению высоковольтной линии электропередачи привела к настоящим перебоям в энергоснабжении региона. Об этом сообщила пресс-служба краевого министерства энергетики.

Для тренировки собрали оперативный штаб во главе с и. о. министра энергетики и газоснабжения региона Еленой Шиш. Однако спустя несколько часов свет во Владивостоке и окрестностях так и не появился. В генерации произошла масштабная авария, и теперь предстоит восстановление.

По данным Telegram-канала Shot, многие жители города из-за произошедшего застряли в лифтах, электричках, у некоторых сгорела бытовая техника. Сама Шиш в комментарии каналу назвала происшествие случайностью. Она предположила, что восстановление системы займет до 12 часов.

Ранее утром аварийное отключение света произошло в Алуште и ее пригородах. На месте работает бригада специалистов.

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