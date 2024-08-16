Названа причина масштабного блэкаута в Приморье

Отключение света в Приморье вызвало нарушение работы оборудования ГРЭС

Фото: РИА «Новости»

Затронувшее множество населенных пунктов отключение электричества в Приморском крае произошло из-за замыкания оборудования ГРЭС Сибирской генерирующей компании. Об этом сообщила пресс-служба компании ДРСК, обслуживающей регионы Дальнего Востока.

В пресс-службе пояснили, что на станции сработала противоаварийная автоматика.

«Действием противоаварийной автоматики отключилась ВЛ-500 Приморская ГРЭС — Хехцир-2 МЭС Востока. Предварительная причина — технологическое нарушение работы оборудования Приморской ГРЭС Сибирской генерирующей компании», — указали в компании.

Правительство Приморского края пообещало восстановить подачу электроэнергии в течение часа после перезапуска блоков.

По последним данным, свет уже появился в Лесозаводске, Дальнереченске, Лучегорске, Находке, а также ряде районов Владивостока. Оставшиеся без света медицинские учреждения перевели на резервные источники питания.

После отключения электричества в Приморье встали электрички. Как сообщил 360.ru пассажир одного из остановившихся составов, поезд застрял на путях после выезда с вокзала. По его словам, машинист объявил о пропаже напряжения в сети.

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