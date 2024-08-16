В Приморье все больницы перевели на резервные источники питания

Власти Приморья: все медучреждения края перевели на резервные источники питания

Медицинские учреждения, находящиеся в зоне отключения электричества в Приморье, перевели на резервные источники питания, все они работают штатно. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Отключение электричества в Приморье произошло в четверг, 16 августа, из-за замыкания оборудования сетей, рассказали в правительстве региона. По данным властей, восстановить подачу электроэнергии планируют в течение часа.

Ранее в компании ДРСК сообщили, что затронувшее множество населенных пунктов отключение электричества в Приморском крае произошло из-за замыкания оборудования ГРЭС Сибирской генерирующей компании.

По последним данным, подачу электроэнергии возобновили в Лесозаводске, Дальнереченске, Лучегорске, Находке, а также ряде районов Владивостока. Водоснабжение в Приморье пообещали восстановить после подачи электроэнергии на насосы.