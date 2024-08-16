Электричка с пассажирами застряла на путях во Владивостоке из-за ЧП со светом

Утром в пятницу отключение подачи электричества произошло в Приморском крае, электричка с пассажирами застряла на путях. Об этом 360.ru сообщил очевидец.

«Только отъехали с железнодорожного вокзала в 17:12 по местному времени, как через две или три минуты электричка резко стала тормозить. Подумал, может дети балуются или стоп-кран кто-то нажал», — сказал он.

По словам очевидца, машинист поезда объявил о стоянке на неопределенное время в связи с отсутствием напряжения в сети.

Telegram-канал Shot уточнил, что после этого находящиеся внутри поезда пассажиры устремились в сторону выхода и покинули салон через кабину машиниста.

Из-за отключения света во Владивостоке и других городах региона не работают светофоры, на дорогах происходят аварии. Некоторые местные жители не могут попасть домой из-за того, что в подъездах не работают домофоны.

Приморье осталось без света из-за масштабной аварии. Исполняющая обязанности министра энергетики и газоснабжения региона Еленой Шиш заявляла, что восстановление системы может занять до 12 часов.