Сегодня 19:32 Знаменитости, беглецы и новая жизнь. История петербургской тюрьмы «Кресты» 0 0 0 Фото: Тюрьма «Кресты», Санкт-Петербург. Andrey Pronin / www.globallookpress.com Общество

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ПМЭФ-2026

Даже тюрьма может начать новую жизнь. Легендарные питерские «Кресты» скоро станут новым общественным пространством с гостиницами, ресторанами и собственной пристанью, сообщили на ПМЭФ-2026. Пообещали и музей, где расскажут о заведении и его знаменитых «постояльцах». А те, кому не хочется ждать, могут прочесть необычную историю централа прямо сейчас.

Тюрьма «Кресты» на ПМЭФ-2026 Петербургский международный экономический форум показал своим гостям, как изменится город. Публике представили макет реконструкции знаменитой тюрьмы «Кресты». Там появятся музей, зона отдыха, гостиницы, рестораны. На Арсенальной набережной построят плавучий причал и откроют новый речной маршрут. Тюрьму закрылись в 2017 году — ей на смену пришел новый комплекс «Кресты-2» в Колпине. Пустующие здания и почти четыре гектара земли долго пытались пристроить к делу. В конце концов, в февраля 2025 года их приобрела группа компаний «КВС» за один миллиард 136 миллионов рублей. Известно, что комплекс сохранит свое историческое название. Логотип нового общественного пространства уже разработал дизайнер Артемий Лебедев. Новую символику выбирали онлайн-голосованием, из 15 тысяч участников за вариант-победитель высказались 34% респондентов.

Фото: дизайнер Артемий Лебедев. Belkin Alexey / www.globallookpress.com

История «Крестов» Самая знаменитая каталажка Санкт-Петербурга появилась на Арсенальной набережной в конце XIX века (правда, тогда набережная была еще безымянной). Однажды власти таки озаботились местом содержания арестантов и повелели соорудить центральную пересыльную тюрьму, или, говоря проще, централ. Проект новостройки сочинил русский архитектор чешского происхождения Антоний Томишко. Он, кстати, разработал целую серию типовых проектов тюрем. Поначалу новое здание было рассчитано на 960 камер, но позже, уже в процессе строительства, автор изменил их количество на 999 одиночек.

Фото: Академик Императорской академии художеств Антоний Томишко, 1890 год / Публичное достояние

Есть городская легенда, будто изначально камер было ровно тысяча. Но после того как Томишко неосторожно сказал Николаю II: «Государь, я построил для вас тюрьму!» — архитектора заживо замуровали в последней темнице. На самом деле после сдачи объекта он проработал еще восемь лет и скончался в 1900 году от переутомления и болезней. Для постройки тюрьмы использовали самые передовые технологии того времени. К моменту открытия, 1 декабря 1892 года, новый петербургский централ был самым технически оснащенным пенитенциарным заведением в Европе. Работали автономное электричество, водопровод, центральное отопление и вентиляция.

Фото: Вид на тюрьму «Кресты», Арсенальная набережная, Санкт-Петербург, 1917 год / РИА «Новости»

Почему тюрьму назвали «Кресты» Название «Кресты» не несет в себе никакого религиозного или мистического подтекста. Дело исключительно в архитектуре: два главных пятиэтажных здания, в которых располагались камеры для заключенных, в плане имели форму идеальных равноконечных крестов. Это, кстати, и позволило вписать добавочные камеры. Идею такой постройки подкинул английский философ Джереми Бентам. В 1791 году он описал идеальную тюрьму Паноптикум, где один стражник из центральной башни мог контролировать всех заключенных. Американцы воплотили теорию в жизнь, и в 1829 они выстроили по этому принципу Восточную государственную тюрьму в Филадельфии. После этого мода на радиальную, или лучевую, планировку тюрем разлетелась по свету. За четверть века до «Крестов» такое же по планировке заведение появилось в Париже. В этой тюрьме Санте было много знаменитых «постояльцев»: великий поэт Гийом Аполлинер, убийца Симона Петлюры Самуил Шварцбурд и даже экс-президент Франции Николя Саркози.

Фото: Тюрьма «Кресты», вид сверху, Санкт-Петербург. Andrew Shiva / Википедия

Знаменитости «Крестов» «Кресты» тоже успели собрать обширный список знаменитых заключенных. Там в разное время сидели: отец автора «Лолиты» Владимир Набоков — старший — в компании депутатов Первой Государственной думы; революционер Лев Троцкий; тогда еще будущий глава Временного правительства Александр Керенский; первый нарком просвещения РСФСР Анатолий Луначарский. Но не только политиками едиными: в петербургском централе держали и деятелей культуры. Там сидел один из главных поэтов Серебряного века — Николай Гумилев, а позднее его сын, историк Лев Гумилев, поэты Николай Заболоцкий, Даниил Хармс и Иосиф Бродский. А еще актер Георгий Жженов, который впоследствии стал звездой фильма «Ошибка резидента». По обвинению в связях с иностранными разведками в «Крестах» отбывал трехлетний срок будущий маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, а в тюремном конструкторском бюро трудился великий авиаконструктор Андрей Туполев. Однако большинство «постояльцев» централа все же были патентованными преступниками.

Фото: Памятник жертвам политических репрессий напротив тюрьмы «Кресты», Санкт-Петербург. Alex 'Florstein' Fedorov / Википедия

Побег из «Крестов» Долгое время тюрьма считалась самой надежной в России — как до, так и после революции. Однако один случай удачного побега все-таки был. Рекорд принадлежал петроградскому налетчику Леньке Пантелееву (на самом деле его фамилия была Пантелкин). Он со товарищи полгода приводил в ужас горожан, пока наконец не был пойман. Так как бандиты при перестрелке убили человека, Пантелееву вынесли смертный приговор и отправили дожидаться его исполнения в «Кресты». Но 11 ноября 1922 года надзиратель помог налетчику с приятелями выйти из тюремного корпуса. Беглецы перебрались через стену с помощью наваленных возле нее дров и веревок, сплетенных из одеял. Поговаривали, что Пантелеев смог уболтать надзирателя, потому что они были приятелями: вместе служили в ГПУ (банду налетчик сколотил после того, как его выгнали из чекистов). Но он недолго гулял на свободе: через четыре месяца его бесславно застрелили милиционеры во время отдыха в бандитском логове — «малине» — у знакомой проститутки.

Фото: Ленька Пантелеев, 1920 год / Публичное достояние

Тюремный романс Новые попытки побега из «Крестов» пришлись на начало лихих 90-х. Первым был бандит и убийца Сергей Мадуев по кличке Червонец. На его совести было как минимум десяток убийств. Он называл себя «вором вне закона» и крал даже у своих: однажды увел «общак» криминалитета из Тбилиси и Ташкента. Когда в 1991 году преступника собрались перевозить для суда в Москву, тот выхватил невесть откуда взявшийся пистолет и попытался вырваться на свободу. Побег не удался, но в перестрелке был тяжело ранен майор охраны. Позже выяснилось, что оружие Мадуеву передала влюбленная в него следователь Наталья Воронцова.

Интересно Наталья Воронцова получила семь лет колонии под Петербургом, отсидела пять и уехала к родителям в Житомир. Там со временем вышла замуж и сменила фамилию. Памятью об этой истории любви стал очень неудачный фильм «Тюремный романс» с Мариной Нееловой и Александром Абдуловым в главных ролях.

Мадуева ждала высшая мера, так что он снова попытался бежать — на этот раз с помощью пистолета, слепленного из хлеба. Не вышло. В третий раз пистолет снова был настоящий: охранник потом убеждал следователей, что бандит его загипнотизировал и велел отдать оружие. Но и тут «Кресты» не отпустили своего «постояльца». Наконец в 1995 году суд приговорил Мадуева к расстрелу. Но из-за моратория казнь заменили пожизненным сроком. Бандит умер в начале 2000 года в соль-илецкой колонии «Черный дельфин».

Фото: Сергей Мадуев, кадр из документального фильма / «ВКонтакте»

Побег с заложниками Зимой 1992 года на свободу из «Крестов» попыталась бежать группа из семи заключенных во главе с вором-рецидивистом Юрием Перепелкиным. Смастерили заточки из обувных супинаторов, из хлеба вылепили муляжи гранат и, воспользовавшись расхлябанностью охраны, схватили двух надзирателей — мужчину и женщину. Вырваться нахрапом беглецам не удалось: их заметили и перекрыли выход. Тогда преступники стали требовать свободу в обмен на жизни заложников: они держали их у окон камеры и угрожали отрезать ухо, а то и голову, если милиция не пойдет на уступки.

Фото: Один из преступников с заложницей, кадр из документальной съемки / YouTube

Наконец силовики решились на штурм. Но бандитов предупредили их «коллеги» из других камер «Крестов»: увидели подготовку спецназа и подняли крик. Однако отступать было поздно. Троих беглецов застрелили, троих ранили. Главарь попытался было изобразить смертельное ранение, потыкав в грудь заточкой, но его быстро раскусили. С заложниками дело обстояло хуже: если женщина осталась невредимой, то мужчину Перепелкин смертельно ранил в сердце. Убийца получил пожизненный срок и сейчас отбывает его в мордовской колонии.