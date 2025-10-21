Сегодня 02:47 Место преступления — Лувр. Самые громкие истории краж из главного музея Франции 0 0 0 Фото: Xinhua/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com Интересное

Нынешнее ограбление Лувра не первый досадный эпизод в истории музея. Из него уже выносили экспонаты, причем даже очень ценные — вроде «Джоконды». То, что удавалось найти, возвращалось не благодаря полиции, а исключительно по счастливой случайности.

Кража в Лувре Утром 19 октября один из крупнейших и самых популярных художественных музеев мира ограбили. Воры подъехали к Лувру на мотороллерах, прихватив с собой инструменты и светоотражающие жилеты рабочих. С помощью электроподъемника забрались на балкон второго этажа южной стороны здания и, вырезав стекло, беспрепятственно попали внутрь Галереи Аполлона. Преступники вскрыли пару витрин и забрали тиару, ожерелье и серьги, а также изумрудное ожерелье и пару серег из комплекта Марии Луизы, герцогини Пармской, брошь-реликварий, большую брошь-бант для корсажа Эжени де Монтихо и корону супруги Наполеона III — императрицы Евгении. Воры оперативно скрылись на мотороллерах, уронив впопыхах две угловые шлифовальные машины, паяльную лампу, перчатки, рацию, одеяло и корону Евгении. Вся кража заняла не более семи минут. При этом самый ценный экспонат в зале — «Бриллиант Регента» массой 140,64 карата и стоимостью около 350 миллионов долларов — никто не тронул.

Фото: Витрина с диадемой и короной императрицы Евгении, и другими драгоценностями. owensdt1 / Википедия

Похищение «Моны Лизы» Нынешняя история не первая громкая кража в Лувре. Однажды утром 21 августа 1911 года туда явился 30-летний художник-декоратор Винченцо Перуджа. В тот понедельник музей был закрыт для публики, и итальянец вошел через служебный вход в белом халате сотрудника музея: ранее он там около года чистил и менял рамы для картин и сохранил униформу. Перуджа вошел в зал, где с 1849 года постоянно располагалась итальянская живопись эпохи Возрождения, в том числе и картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза», или «Джоконда». На тот момент произведение не имело и десятой части своей нынешней славы, поэтому никакой особой охраны для него не было предусмотрено, а камер слежения еще не изобрели. Декоратор снял со стены «Джоконду», затем стянул свой халат и завернул в него доску, на которой была написана картина. Вышел на ближайшую служебную лестницу, где снял защитный футляр и раму, спрятал их на лестничной площадке, снова завернул работу да Винчи в халат, сунул сверток под мышку и спокойно ушел через ту же дверь для персонала.

Фото: Винченцо Перуджа, 1909 год / Публичное достояние

Поиски «Джоконды» Пропажу обнаружили только на следующий день. Начали неспешно уточнять: не унесли ли картину фотографировать или на реставрацию. В итоге огорошенно признали: «Джоконду» украли. Директор Лувра подал в отставку. За сведения о преступлении и преступнике сулили круглую сумму денег, вору обещали заплатить за картину выкуп. Все без толку. Наконец в сентябре полицейские схватили подозреваемого — поэта Гийома Аполлинера. Его сосед и приятель — бельгиец Жери-Пьере — частенько воровал в Лувре старинные иберийские статуэтки и продавал их художнику Пабло Пикассо.

Фото: Мона Лиза. Malte Christians / www.globallookpress.com

Воришка сбежал в Александрию, Пикассо со страху чуть не утопил в Сене два чемодана со статуэтками, но, к счастью, не решился. При помощи влиятельных покровителей художника дело замяли: его не тронули, краденое тихо вернули в музей, а Аполлинера отпустили через пять дней после ареста ввиду непричастности к преступлению. Также обыскали всех пассажиров двух океанских лайнеров: в Париже и того, что успел прибыть в Нью-Йорк. «Джоконды» нигде не было. Тем временем народ валом валил в Лувр посмотреть на пустое место, оставшееся после кражи картины. Среди желающих поглядеть на стену были и писатель Франц Кафка с другом Максом Бродом.

Фото: То самое пустое место, где ранее висела «Мона Лиза», Париж, 1911 год / Публичное достояние

Хитрые дельцы вовсю и задорого торговали копиями и фото картины. Публика передавала слухи, что произведение гениального да Винчи уничтожено вором, который отчаялся найти покупателя, или вовсе какой-то подпольной группой авангардных художников. Также обвиняли кайзера Германии: будто бы он послал грабителей, чтобы унизить Францию. Когда наконец нашли деревянную раму и защитный короб, спрятанные на лестнице, на стекле последнего обнаружили отпечаток большого пальца. Позже оказалось, что Перуджа уже однажды был арестован, но инспектор педантично снял отпечатки пальцев только у 257 служащих Лувра, которые работали в тот день.

Фото: Лист из уголовного дела Винченцо Перуджа — фото и отпечатки пальцев, январь 1909 года / Публичное достояние

Кстати, непосредственно с вором полицейские тоже общались. Разумеется, Перуджа заявил, что знать ничего не знает и вообще в день кражи работал в другом месте. И ему поверили.

«Мона Лиза» возвращается Два года «Джоконда» была главной героиней газет всего мира, ее ненадолго вытеснило с первых полос только известие о гибели «Титаника». Картина стала сверхпопулярной. А между тем оригинал лежал на дне сундука в квартире Перуджи, пока он наконец не вернулся вместе картиной в Италию. Там-то вор и попался. Перуджа попытался сбыть картину владельцу художественной галереи во Флоренции Альфредо Джери. При этом вор представился как Леонардо V (эдакий намек на Leonardo da Vinci). Галерист осмотрел доску, выговорил себе отсрочку и сдал продавца полиции. Его схватили в гостиничном номере, а картину нашли под кроватью.

Фото: «Мона Лиза» в галерее Уффици во Флоренции, 1913 год / Публичное достояние

Недалекий Перуджа стащил «Мону Лизу» исключительно с целью обогащения: в письмах к отцу он постоянно рассказывал о скором богатстве. Но вор просто не знал, кому продать картину, боялся продешевить, к тому же сильно мешала поднявшаяся шумиха. Классический неудачник, а по мнению психиатров, еще и патентованный идиот. После ареста из декоратора решили вылепить итальянского патриота. Дескать, он хотел вернуть достояние Италии. Газеты расписывали, как он настрадался от французов, что попрекали его плохим произношением и смеялись над низкорослым итальянцем. В итоге Перуджа получил небольшой срок в тюрьме и после плена в Первой мировой вновь перебрался в Париж, где и умер в 1925 году.

Интересно В XXI веке были кражи и в других музеях Франции. В сентябре 2025-го воры похитили золото на сумму 600 тысяч евро из парижского Музея естественной истории. Также был ограблен Музей фарфора в Лиможе: там похитили предметов на сумму шесть с половиной миллионов евро.

Вандалы и воры Что касается «Моны Лизы», то она вернулась в Лувр и стала самой настоящей суперзвездой среди картин. Ее хотели видеть решительно все: от кухарок до особ высшего сословия. В новом статусе произведению пришлось еще не раз пострадать: в 1956 году его нижнюю часть облили кислотой, а позднее молодой турист из Боливии бросил в нее камень и повредил краску у локтя. Даже после того как «Мону Лизу» защитили пуленепробиваемым стеклом, нападки продолжались. Во время гастролей в Токио в 1974 году некая дама попыталась закрасить ее красной краской из баллончика. Весной 2009 года россиянка запустила в стекло глиняной чашкой, в 2022-м бросили тортом, а в прошлом году две экоактивистки облили стекло картины супом.

Фото: Зрители «Джоконды», Париж. Eldio Suzano / www.globallookpress.com

Было в Лувре и еще несколько ограблений. В 1983 году неизвестные умыкнули богато украшенные шлем и нагрудник, изготовленные в Милане примерно в 1500–1580 годах. Найти церемониальные доспехи итальянского воина эпохи Ренессанса удалось только в 2021 году: их принесли на оценку. Чуть позднее, в 1998 году, была похищена картина художника XIX века Камиля Коро «Дорога в Севр». Некий посетитель просто снял ее со стены, и никто этого не заметил. После того как пропажу обнаружили, музей закрыли, проверили более 10 тысяч человек, но похитителя так и не удалось разыскать. Ни он, ни пейзаж не найдены до сих пор. Злые языки поговаривали, что на самом деле Лувр грабили чаще, чем это известно широкой публике. Но представителям музея удавалось выйти на связь с преступниками и решить дело быстро, тихо и полюбовно.